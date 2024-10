Selección Mexicana: Los periodistas que se unen en defensa de Andrés Vaca tras amenazas de la FMF

El narrador Andrés Vaca denunció en el duelo de la Selección Mexicana ante Valencia, que ha recibido llamadas para dejar de criticar al Tricolor y varios periodistas respaldaron en redes sociales al comunicador que trabaja en TUDN.

Durante la transmisión del partido, en el cierre del mismo, cuando el duelo estaba empatado 2-2, Vaca realizó una serie de comentarios sobre el nivel del combinado nacional y una de las frases que más llamó la atención fue: "van y tocan puertas".

El clip de Andrés Vaca hablando sobre la Selección Mexicana se viralizó y varios comunicadores reaccionaron, entre ellos su compañero David Faitelson, quien demostró su apoyo al cronista con un mensaje en redes sociales.

Primero que nada quiero externar mi completa solidaridad con mi compañero y amigo @Andres_Vaca_ ..

No podemos permitir, de ninguna manera, que se socave la libertad de expresión así sea en algo tan banal y trivial como el futbol…

Y, también, quiero externar que, durante la… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) October 13, 2024

El mensaje de David Faitelson para Andrés Vaca

"Primero que nada quiero externar mi completa solidaridad con mi compañero y amigo Andrés Vaca... No podemos permitir, de ninguna manera, que se socave la libertad de expresión, así sea en algo tan banal y trivial como el futbol", empieza el mensaje el periodista ex de Azteca Deportes.

Pero no fue todo, pues David Faitelson también aprovechó para aclarar un comentario que hizo un la transmisión sobre la Federación Mexicana de Futbol, a la que se refirió como la Gestapo, policía nazi famosa por su papel en la Segunda Guerra Mundial.

"También, quiero externar que, durante la transmisión del juego de la selección mexicana, cometí un error, una exageración, un exabrupto, cuando hice una analogía muy inapropiada y desafortunada sobre la FMF y la Gestapo. Ofrezco mis sinceras disculpas a la FMF y a quien haya podido ofender. Yo, más que nadie, no debo ni puedo hacer ese tipo de aseveraciones", termina.

¿Qué dijo Andrés Vaca en el partido México vs Valencia?

En los minutos finales del partido entre México y Valencia el narrador hizo una critica para el cuadro que comanda Javier Aguirre, pues desde hace meses que el combinado nacional tiene un nivel de juego que no gusta al aficionado.

Que perro oso que @TUDNMEX bajara el video del idiota de @Andres_Vaca_ "quejándose" de la Selección Mexicana jajajajaja pic.twitter.com/L6Wp90ww8z — Clyde (@MikeAllein) October 13, 2024

“Esto solamente se corrige, no regalando boletos, no haciendo campañitas, no poniendo futbolistas a tomar sus famosos videos, no utilizando palabras pedorras como ‘empoderar’ futbolistas", dijo cuando la afición empezó a abuchear a los jugadores de la Selección Mexicana.

"Esto es con futbol y la gente que está dentro de la Selección no lo entiende, pero después se fijan más en lo que decimos con el micrófono, y van y tocan puertas, y que Vaca no narre más y que por favor no digan las cosas que dicen. Así van a quejarse. Mejor que se fijen, mejor que se fijen en lo que hacen adentro de la cancha”, agregó.

