Tenis: Jannik Sinner da positivo por doping; qué ingirió y cómo afecta su carrera

El tenista número uno del mundo Jannik Sinner dio positivo dos veces por un esteroide anabólico prohibido en marzo y por lo que le quitaron los puntos y el dinero del premio tras ganar el torneo de Indian Wells en California, pero no será suspendido debido a que un tribunal independiente determinó que no fue intencional.

La Agencia de Integridad del Tenis Internacional anunció el martes el caso. Sinner ganó el Abierto de Cincinnati ayer y es uno de los favoritos antes del U.S. Open, que inicia la próxima semana en Nueva York.

El tenista debutó en el número uno de la clasificación de la ATP en junio y es considerado una de las máximas estrellas de la nueva generación del tenis, junto a Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner carga el trofeo que ganó en Cincinnati el 19 de agosto de 2024 Foto: Reuters

El italiano que cumplió 23 años el viernes ganó su primer Grand Slam en enero en el Abierto de Australia y disputó las semifinales del Abierto de Francia en junio y los cuartos de final de Wimbledon en julio antes de perderse los Olímpicos de París por una amigdalitis.

Durante el evento de Indian Wells en marzo, Sinner dio positivo en dosis bajas al metabolito Clostebol, un anabólico esteroide que usualmente tiene uso oftalmológico o dermatológico. Es la misma droga que llevó a a suspensión del dominicano de los Padres de San Diego de la MLB.

Sinner dio positivo nuevamente ocho días después como parte de una muestra fuera de competencia. Fue suspendido provisionalmente debido a esos resultados, pero apeló la decisión de forma exitosa y le permitieron continuar en la Gira.

Según la ITIA, Sinner aseguró que su resultado se debió a que un integrante de su equipo utilizó un spray de venta libre que contiene Clostebol para tratar una pequeña herida y que el integrante de su equipo le dio masajes.

La ITIA aceptó la explicación de Sinner y determinó que la violación no fue intencional. Un panel independiente llevó a cabo una audiencia el 15 de agosto y “determinó que no hubo culpabilidad o negligencia y que no resultará en un periodo de inegibilidad”, según la ITIA.

La directora ejecutiva de la ITIA Karen Moorhouse dijo que “Sinner y sus representantes cooperaron completamente” con el grupo “durante la investigación”.

Jannik Sinner desplaza a Novak Djokovic y es nuevo número 1 del ranking de la ATP Foto: X @atptour

La Agencia Mundial Antidopaje y la agencia de dopaje italiana podrían apelar la decisión. Debido a la prueba positiva durante un torneo, Sinner deberá perder los puntos de clasificación y el dinero ganado tras alcanzar las semifinales de Indian Wells.

“Nos sentimos alentados que no se encontró culpabilidad o negligencia de parte de Jannik Sinner. También quisiéramos reconocer el robusto proceso de investigación y la evaluación independiente de los hechos bajo el Programa de Anti-dopaje del tenis, que le permitió seguir compitiendo”, indicó la Gira de la ATP en un comunicado.

“Este ha sido un asunto complicado para Jannik y su equipo y subraya la necesidad de que los jugadores y sus allegados tomen el cuidado en el uso de los productos para tratamiento. La integridad es primordial para nuestro deporte”.

aar