Tigres: Florian Thauvin va con abogado al entrenamiento del equipo y recibe trato de "equipo chico"

Los Tigres cortaron la relación laboral que tenían con el francés Florian Thauvin, pero el jugador se presentó en las instalaciones del club con abogado y no lo dejaron entrar, de acuerdo con información del medio RG La Deportiva.

Ayer los felinos informaron que el futbolista galo no seguirá con el club, pero eso no impidió que fuera a las instalaciones del Cedeco al entrenamiento de Diego Cocca para conocer su situación laboral, no obstante le cerraron la entrada, como en su tiempo le hicieron a Ricardo Ferretti.

Florian Thauvin no estaría cómodo con la forma en la que se dio su salida de Tigres, por lo que fue con el representante legal a dejar parte que fue a trabajar y que no lo puedan acusar de abandono laboral. Además que consideraría que su salida fue de manera unilateral.

FLORIAN LLEGA CON ABOGADO AL CEDECO; NO LO DEJAN ENTRENAR



Florian Thauvin llegó este martes a las instalaciones del Cedeco con un abogado; al jugador no se le permitió entrenar al parejo del equipo. pic.twitter.com/7F8LKVyOPt — RG La Deportiva (@rg690) January 24, 2023

Con efectividad del 21%, Florian se va de Tigres

El delantero francés Florian Thauvin dejó de ser jugador de los Tigres, luego de su triste estadía en la Liga MX, en donde no cumplió con las expectativas que su fichaje generó, ya que solamente tuvo el 21 por ciento de efectividad en su paso por los Incomparables.

Thauvin recaló en los Tigres en mayo de 2021, procedente del Olympique de Marsella de la Ligue 1. El paso del extremo galo en la Liga MX dejó solamente ocho goles en 38 partidos disputados con los felinos, siendo una de las grandes decepciones en los últimos años, pues llegó con alto perfil y en calidad de la bomba del torneo.

Con 29 años de edad el jugador francés quedó en libertad, ya que fue el sacrificado para que el delantero argentino Nicolás Ibáñez, último campeón de goleo de la Liga MX y exjugador de los Tuzos del Pachuca, pudiera jugar sin problemas con los Tigres el certamen en curso.

