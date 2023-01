AMÉRICA: Polo Polo y las inolvidables anécdotas que lo ligarán para siempre con las Águilas

Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, uno de los comediantes más transcendentes de la historia de México, falleció este lunes a los 78 años y en su honor se están recordando anécdotas del humorista con el mundo del futbol, en especial con el América.

Polo Polo fue durante toda su vida aficionado de las Águilas e incluso fue jugador a nivel amateur, lo que le valió poder jugar ante el cuadro azulcrema. "Una vez jugamos una cascarita con el América, recuerdo que me divertí mucho ese día, estar jugando con Enrique Borja y toda esa generación fue algo muy bonito", comentó en entrevista para la Crónica en abril de 2015.

"Sí, siempre fui futbolero, la verdad jugaba bastante bien toda mi vida fui portero que es una posición muy difícil pero padrísima y la verdad me encantaba", comenzó Polo Polo aquella anécdota para el medio citado.

Además de la historia que lo ligará para siempre con el América, el comediante compartió en la misma entrevista dos recuerdos más relacionados con el deporte.

"Tengo dos, un día mi papá fue a verme jugar y yo estaba muy presionado, entonces de repente viene un tiro y yo pensando que la pelota iba para fuera de la portería la dejo pasar y nombre mi papá se reía y se reía; la otra es cuando jugaba en el Tepeyac y había un jugador que se apellidaba Solana, le pegaba a la pelota y decías 'no manches me vas a desbaratar cabr...' y me tira un cañonazo y que me lanzo padrísimo y lo saco, nombre fui el hombre del día aquella vez".

