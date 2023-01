América vs Puebla | VIDEO: Resumen, goles y resultado, Jornada 3 Clausura 2023

América recibió al Puebla en la cancha del Estadio Azteca, como parte de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, compromiso que terminó en empate 2-2.

Los goles del partido fueron de Henry Martín y de Alejandro Zendejas para los de Coapa. Para los camoteros descontaron Gastón Silva y Emanuel Gularte. América hilvanó su tercer empate y se mantiene sin triunfos, en el décimo escalón y a la espera de los demás resultados de la fecha.

¡¡¡G⚽⚽⚽L!!! Que remate de Henry Martín 😅. Ya lo ganan las Águilas en el Azteca.



América 1-0 Puebla#LigaBBVAMX | #Clausura2023 | 📹#NoTeLoPierdas pic.twitter.com/T7gPhEpWCk — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 22, 2023

¡¡¡G⚽⚽⚽LAZOOO!!! Alejandro Zendejas con una gran definición anotó el segundo de las Águilas.



América 2-1 Puebla#LigaBBVAMX | #Clausura2023 | 📹#NoTeLoPierdas pic.twitter.com/8CqmobVqas — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 22, 2023

¡¡¡G⚽⚽⚽L!!! ¡¡Se volvió a empatar el partido!! ¡¡Gularte anotó el gol de la igualada!!



América 2-2 Puebla#LigaBBVAMX | #Clausura2023 | 📹#NoTeLoPierdas pic.twitter.com/Fsy3cUARfG — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 22, 2023

El partido parecía estar controlado por los azulcremas con la anotación de La Bomba, sin embargo, la Franja hizo largo el duelo y poco a poco fueron teniendo más acciones de peligro, que capitalizaron tras un tiro de esquina.

Silva, defensor uruguayo del Puebla, remató de cabeza completamente solo en el área chica para el empate momentáneo 1-1. Aunque los visitantes hicieron cambios ofensivos los que consiguieron la ventaja fueron los locales.

Alejandro Zendejas, quien fue convocado por la Selección de Estados Unidos, se puso a su equipo el hombro y con un disparo de larga distancia consiguió regresar la superioridad en el marcador a los de Coapa.

En la semana, la FIFA sancionó a México, que perderá sobre la mesa dos partidos amistosos y deberá pagar 10.900 dólares, luego que la selección nacional alineó indebidamente a Zendejas, convocado por Estados Unidos para encuentros de fogueo previstos para este mes.

Un descuido privó al equipo de Fernando Ortiz de llevarse los tres puntos, ya que dieron espacio para que Emanuel Gularte empatara todo al 75'.

Diego Lainez estuvo cerca del América

Diego Lainez estuvo a nada de regresar al club que lo vio nacer como jugador profesional; sin embargo, el dinero lo alejó del América, ya que el delantero mexicano pide millones para su sueldo, lo que lo aleja por completo de las Águilas.

Santiago Baños, director deportivo del América, destapó que fue el sueldo lo que no permitió la llegada de Lainez a Coapa, a pesar que el extremo tricolor no tiene minutos de juego en el Braga de Portugal.

En entrevista con MarcaClaro, el directivo de las Águilas reveló que el entorno de Lainez pide 2 millones de dólares de sueldo para fichar, a pesar de que haya conflicto de intereses en sus representantes, ya que Alejandro Zendejas es manejado por el mismo grupo de Diego Lainez.

"Hay dos vértices en este tema. El primero es que los representantes, Alex López y César Morales, tienen un conflicto de intereses en traer a Lainez al América porque ellos dicen que pelearía el puesto con Alex Zendejas, al que también representan", comentó Baños.

"Lo segundo es que Diego pide 2 millones de dólares de sueldo para fichar, y darle eso a un jugador que no juega más del 15% de los minutos en el último año no es correcto. Yo con qué cara vería a Henry, Zendejas, Fidalgo, Richard, que tienen tanto tiempo aquí peleando con el América y que no se acercan a esos sueldos. Eso no tiene cabida en el club", precisó.

aar