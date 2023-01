Dani Alves: Esposa del brasileño comparte desgarrador mensaje tras la detención del jugador

Este lunes se dio a conocer que las autoridades de Barcelona trasladaron de prisión a Dani Alves, exjugador de los Pumas de la UNAM, para que la seguridad la seguridad del lateral derecho brasileño.

Joana Sanz, esposa de Dani Alves, volvió a robarse las miradas en redes sociales luego de compartir se mensaje más reciente acerca de la detención de su pareja en Barcelona por la supuesta agresión sexual de una mujer.

En su cuenta de Instagram, la modelo española compartió en mensaje escrito en las notas de su celular: "Corazón; aguanta tanto dolor por favor", fue lo que la esposa de Dani Alves escribió.

El mensaje de Joana Sanz, esposa de Dani Alves Foto: Instagram @joanasanz

El primer mensaje de la esposa de Dani Alves

Ese no es el primer mensaje que Joana Sanz ha compartido en sus redes desde la detención de Alves. Anteriormente la modelo española pidió a la prensa que no la moleste, pues vive momentos muy complicados, ya que la semana pasada falleció su madre, sumado a que su esposo fue detenido en Barcelona por una acusación de agresión sexual.

"Pido, por favor, a los medios de comunicación, que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia con el dolor ajeno, gracias", fue el mensaje de la pareja de Dani Alves.

