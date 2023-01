Dani Alves: ¿Quién es la mujer a la que presuntamente el futbolista abusó?

El viernes pasado el mundo del deporte se estremeció tras la noticia que el conocido jugador brasileño Dani Alves, cuya última experiencia profesional fue en los Pumas de la Liga MX, fue enviado a prisión por un juez al ser acusado por presunto abuso sexual contra una mujer de 23 años, el pasado 30 de diciembre en Barcelona, España.

La mujer no ha salido del anonimato, pero de acuerdo con el medio Sport la denunciante fue a la discoteca Sutton en Barcelona con dos de sus amigas a las 2 de la mañana del pasado 30 de diciembre.En la zona de baile de dicho lugar, esta mujer y sus dos acompañantes fueron invitadas por unos amigos a subir con ellos a la zona VIP de la discoteca.

Por el momento no hay mayor información sobre la persona que denuncia a Alves, además que es española y tiene 23 años de edad. Se desconoce su nombre y a qué se dedica.

🟣La Fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión preventiva y sin fianza para el futbolista, Dani Alves, por un delito de agresión sexual. Hoy hemos hablado sobre la detención del deportista con Lluis Mascaró, director de Diario 'Sport' #PontealDía #TelevisiónCanaria pic.twitter.com/b0olUErJUo — ¡Ponte al Día! (@PontealDiaRTVC) January 20, 2023

Joana Sanz, esposa de Alves, manda mensaje para la prensa

Joana Sanz, esposa de Dani Alves, mandó un contundente mensaje en sus redes sociales tras anunciarse que el futbolista brasileño dejó de pertenecer a Pumas.

En una de sus historias de Instagram, la modelo española le pidió a la prensa que se encuentra afuera de su hogar que no la moleste, pues vive momentos muy complicados, ya que la semana pasada falleció su madre y este viernes su esposo fue detenido en Barcelona por una acusación de agresión sexual.

"Pido, por favor, a los medios de comunicación, que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia con el dolor ajeno, gracias", fue el mensaje de la pareja de Dani Alves.

aar