Dani Alves: Joana Sanz, esposa del futbolista, rompe el silencio con un contundente mensaje para la prensa

Joana Sanz, esposa de Dani Alves, mandó un contundente mensaje en sus redes sociales tras anunciarse que el futbolista brasileño dejó de pertenecer a Pumas.

En una de sus historias de Instagram, la modelo española le pidió a la prensa que se encuentra afuera de su hogar que no la moleste, pues vive momentos muy complicados, ya que la semana pasada falleció su madre y este viernes su esposo fue detenido en Barcelona por una acusación de agresión sexual.

"Pido, por favor, a los medios de comunicación, que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia con el dolor ajeno, gracias", fue el mensaje de la pareja de Dani Alves.

Foto: Captura de Instagram

Joana Sanz, originaria de Tenerife, conoció al deportista sudamericano cuando formaba parte del Barcelona. La joven influencer tiene una amplia trayectoria en el modelaje a nivel mundial, sobre todo en Catalunya, Italia, Francia y Brasil.

Más temprano, cuando se dio a conocer que Dani Alves había sido detenido y que una jueza decretó prisión sin fianza en su contra, Joana Sanz también se pronunció en redes sociales al manifestarle todo su cariño, afirmando que ella está segura de conocerlo a la perfección.

Filtran declaración de mujer que denunció a Dani Alves

El diario español Sport filtró las declaraciones de la mujer que acusó al brasileño Dani Alves de agresión sexual, motivo por el que este viernes el ahora exfutbolista de Pumas fue detenido en España.

"La víctima ha denunciado que Alves se sentó en el váter (inodoro), le subió el vestido, le pidió que dijera que era su "putita", la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular. Después, le dijo que esperara a salir a que lo hiciera él en primer lugar", ahondó Sport.

No existen grabaciones del interior del baño, a diferencia de los espacios comunes de la discoteca Sutton, de la cual al salir esta joven rompió en llanto tras lo sucedido, por lo cual denunció al exfutbolista del Barcelona.

EVG