Dani Alves: Liga MX da su postura ante la detención del jugador de Pumas en España

Horas después de que se dio a conocer que el brasileño Dani Alves fue detenido en España por una acusación de agresión sexual en su contra, la Liga MX dio a conocer su postura respecto a la situación del futbolista de Pumas.

En un breve comunicado, el organismo indicó que en conjunto con la escuadra de la UNAM estará al tanto del caso y de la situación legal del jugador sudamericano para saber qué procede.

"Respecto al caso del futbolista del Club Universidad Nacional, Dani Alves, detenido en la ciudad de Barcelona este viernes, la Liga MX informa que, en conjunto con el Club Universidad Nacional, estará al pendiente del caso y de la situación legal del jugador para determinar lo conducente en cuanto a su participación en la Liga", señaló la Liga MX.

La LIGA MX informa. pic.twitter.com/kLyQqOlWXR — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 20, 2023

De acuerdo con información de Europa Press, una patrulla levó a Dani Alves a la Ciutat de la Justicia de Barcelona, en donde se definirá su situación ante un juez.

Una mujer en Barcelona acusó al campeón olímpico en Tokio 2020 de haberla tocado sin su consentimiento en una discoteca en Barcelona a finales de año.

Dani Alves se dice inocente

"Me gustaría desmentir todo. Estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, disfrutando. Todo mundo que me conoce, sabe que me encanta bailar, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno”, aseguró el jugador brasileño para el programa Y ahora Sonsoles.

En lo que va del Torneo Clausura 2023, Dani Alves acumula 45 minutos y una asistencia con Pumas, las cuales fueron durante el encuentro de la primera jornada contra FC Juárez.

En la tercera fecha de la Liga MX, la escuadra capitalina enfrentará al León en Ciudad Universitaria.

EVG