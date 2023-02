Tom Brady: Patriots y Gisele Bündchen le dan emotiva despedida de la NFL a pesar de sus problemas

El adiós de Tom Brady es definitivo, pues el mejor quarterback de todos los tiempos dio a conocer por medio de un video que no jugará más y que ahora sí se va de manera definitiva.

Los mensajes de despedida no han parado desde que Brady dio la noticia, pero el morbo estaba pendiente de qué dirían los Patriots de Nueva Inglaterra, equipo con el que no tuvo un buen final, y Gisele Bündchen, la ex esposa del mariscal de campo.

Tom Brady y una despedida digna

Los Patriots lo despidieron en sus diferentes redes sociales, lo hicieron con un emotivo video y también algunas imágenes que llevaron hasta a las lágrimas a sus aficionados.

"Forever a legend. Congratulations, @TomBrady", escribieron los de Nueva Inglaterra en Twitter, acompañado de un video.

Por su parte, Gisele Bündchen, ex esposa de la estrella de la NFL, con quien compartió más de 13 años juntos, también le envió una dedicatoria, después de la decisión de Brady.

“Deseándote sólo cosas maravillosas en este nuevo capítulo de tu vida”, escribió Gisele en la publicación de Brady.

Brady el más ganador de todos los tiempos

Nadie empujó a Tom Brady tanto como el mismo, incluso cuando su 23ma y última temporada tras un breve retiro no terminó con el quarterback levantando el trofeo Lombardi.

Deja a la NFL con la mayor cantidad de victorias, yardas por aire y touchdowns. Además estableció un par de récords por aire de campaña regular a sus 45 años. Y sí, nadie tiene más anillos de Super Bowl que Brady con siete.

