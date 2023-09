En últimos 10 juegos, Tigres tiene superioridad sobre Monterrey

Este fin de semana se juega un Clásico Regio más en la Sultana del Norte; en los últimos años este encuentro ha levantado muchas pasiones y cada vez más personas están atentas de lo que pasa entre los dos equipos norteños, pues se han convertido en las franquicias poderosas de la Liga MX con sus importantes y costosos fichajes.

Mientras los Tigres buscan rejuvenecer su plantilla y repatriar futbolistas mexicanos que han estado en Europa, los Rayados siguen sacando la cartera e invirtiendo una gran suma de billetes verdes para permanecer como un equipo poderoso en México y de manera internacional.

Hablando de estadísticas, el cuadro de la Universidad Autónoma de Nuevo León suma 80 por ciento de resultados favorables ante el Monterrey, pues de los últimos 10 partidos ha ganado seis, empatado dos y perdido otros dos, dentro de la Liga MX, pues también se han visto últimamente la cara en el plano internacional, pero la última ocasión fue en la Leagues Cup y La Pandilla se alzó con la victoria.

“A mí me preocupa todo Tigres, no solamente un sector o una banda o quien considere que es importante, a mí todo Tigres me preocupa, tiene una plantilla interesante, de mucha jerarquía, de mucho individualismo que en cualquier momento puede hacer diferencia”, dijo Fernando Ortiz en conferencia de prensa previo al partido más importante para su platilla.

El Tano Ortiz llegó esta temporada al banquillo de La Pandilla después del fracaso con Víctor Manuel Vucetich en las dos Liguillas pasadas y se espera que con la plantilla que le conformaron teniendo como referentes al español Sergio Canales y el regreso del hijo pródigo, Jesús Corona, mínimo lleguen a la final del campeonato.

Para el entrenador argentino hay dos dudas de cara al encuentro contra los Tigres, pues Sergio Canales y Rogelio Funes Mori no están al cien para poder tener minutos, pues han entrenado por separado durante la semana, pero el timonel espera el veredicto final del doctor del equipo para saber sí cuenta con ellos.

“Sergio Canales, hoy se incorporó al grupo para poder competir y tener una posibilidad de iniciar el sábado, Rogelio Funes Mori me sorprendió, no entrenó con el grupo, pero sí lo he visto entrenar con los fisioterapeutas y he charlado un ratito con él, tiene muchas ganas de poder estar, mañana lo voy a evaluar un poquito más específico y quizás podamos contar con él, no sé si de inicio o de o en la banca, pero lo encontré bien”, añadió.

Tanto Monterrey como Tigres pueden presumir que son dos de las cinco plantillas más caras del balompié mexicano y eso es un plus para encarar un partido de tanta importancia en la Liga MX.

Quien también habló previo al Clásico Regiomontano fue Robert Dante Siboldi, estratega de los Tigres de la UANL, quien aseguró que este partido es más parejo que el duelo entre el América y las Chivas, resaltando que en ambas plantillas hay buenos jugadores.

“Es el partido más disputado o más parejo, quizás. En ambos equipos hay buenos jugadores y los partidos salen más parejos, yo no consigo que ambos equipos salgan a especular o no perder”, dijo el uruguayo.

También aseguró y advirtió a Ortiz y a sus jugadores que en los Tigres no se plantean partidos para especular resultados, sino que ellos siempre piensan en ganar y este sábado no harán algo distinto.

“Yo nunca preparo partidos para empatar o especular un resultado, siempre estamos trabajando para ganar. Tenemos el plantel, los jugadores, la capacidad y la afición, vamos a preparar para ganar el partido”, resaltó el exguardameta.