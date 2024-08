Valencia acusa a Conade por bajarle su beca y el organismo le responde

La arquera mexicana Alejandra Valencia denunció en sus redes sociales que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) le bajó su beca después de la medalla de bronce por equipos que conquistó en los pasados Juegos Olímpicos de París.

“Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias”, fue el mensaje que la deportista originaria de Hermosillo, Sonora, compartió en su cuenta de X.

Alejandra Valencia cosechó la presea de bronce por equipos femenil en tiro con arco junto con Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez, para en ese momento darle a México su primera medalla en París 2024.

Casi un mes después de dicho logro, la arquera de 29 años de edad acusa a la Conade de haberle reducido su beca por las reglas de operación que rigen al organismo dirigido por la exvelocista Ana Guevara.

La titular de la Conade, Ana Guevara, había adelantado antes de los Juegos Olímpicos de París 2024 que a los medallistas de bronce se les daría un millón de pesos. En el caso de las insignias en conjunto, dicha cantidad se dividirá, por lo que a la sonorense le tocarán poco más de 33,000 pesos; igual caso de Ana Vázquez y Ángela Ruiz.

La exvelocista también comentó que había una bolsa acumulada de 30 millones de pesos que se repartirían entre las y los atletas, pero todavía no se conocen los detalles de la entrega de dichos estímulos.

Los internautas reaccionaron a la publicación de Alejandra Valencia y arremetieron contra la Conade y Ana Guevara, a quien le recriminaron si ese dinero también se lo iba a “tragar, untar y vestir”, luego de las polémicas declaraciones que la exdeportista dio la semana pasada en las instalaciones del organismo que preside.

Horas después de su queja, el organismo le respondió a la deportista sonorense y aseguró que es la atleta que más apoyos recibió de todos los que participaron en las Olimpiadas de París 2024.

“La arquera mexicana es la atleta con más apoyos recibidos de toda la delegación nacional que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024 y lidera la lista de seleccionados en el primer lugar. Desde el mes de enero del 2019 hasta julio del 2024, Alejandra Valencia recibió en apoyo de becas, premios y estímulos un total de 7 millones 901 mil 787 pesos”, señaló el organismo dirigido por Ana Guevara en un comunicado.

La Conade hizo énfasis en que Valencia forma parte del proyecto de la nueva Federación de arquería mexicana, que “en total recibió de 2019 a 2024 un monto de 50 millones 957 mil 740.47 pesos”.

El organismo aseveró también que debido a sus buenos resultados en este ciclo olímpico, la arquera de 29 años fue considerada “para recibir el monto más alto para asignársele la beca de 46 mil pesos mensuales por el resultado individual y de acuerdo con los criterios y montos de las Reglas de Operación”.

En el mismo comunicado que publicó en sus redes sociales, la Conade dio a conocer que después de los resultados que la sonorense consiguió en los Juegos Olímpicos de París 2024 “se hizo acreedora al monto de 36 mil pesos mensuales contemplado en las Reglas de Operación del año 2024”.