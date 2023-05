VIDEO | América: Henry Martín explota y arremete contra la afición que los abuchea

Henry Martín, delantero del América, le mandó un mensaje a la afición de las Águilas que abucheó a los jugadores azulcremas durante el partido ante Atlético de San Luis, en los cuartos de final del Clausura 2023 de la Liga MX.

El goleador yucateco reconoció que salió molesto de ese partido, debido a la actitud de los seguidores del América, que al medio tiempo ya estaban abucheando a sus propios jugadores, situación que el ariete no ve como una buena forma de apoyar.

"Se les agradece que estén con nosotros. En lo personal salí un poco enojado el sábado porque no es que no merezcan criticarnos, están en todo su derecho, pero las formas no porque apenas iba medio tiempo y ya nos estaban abucheando", comenzó diciendo.

"Para mí eso no es correcto, que nos abucheen cuando el juego esté por terminar y el resultado no se logre, ahí sí, que critiquen pero cuando quedan 45 minutos, ellos nos tenían meter otro gol y viendo el equipo que tienen debieron tener más confianza", señaló el delantero mexicano.

Henry Martín, goleador del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, más adelante indicó que tiene confianza en que la afición del América apoye al equipo correctamente, pues para alcanzar las metas se necesita de ambos lados.

"Es lo que pido que tengan más confianza y compromiso porque esto no lo vamos a lograr solos, esto es entre todos y si uno a mitad de camino cuando las cosas sean complicadas porque el camino no es fácil, porque no vas a golear a todos, es ahí donde se ve quién está con nosotros y solo pido eso que vayan al estadio y lo llenen pero tengan el compromiso de aguantar hasta el final y si no es lo que se espera ahí si nos la comemos, nos la tragamos y si hay que putear a quien sea está perfecto, pero no a medio tiempo", argumentó La Bomba Martín.

Henry Martín no se intimida de las Chivas

En las semifinales del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX se vivirá una nueva edición del Clásico Nacional entre América y Chivas, y los días previos a los juegos ya se empiezan a calentar.

Henry Martín, delantero de las Águilas, durante la campaña regular fue verdugo del Rebaño Sagrado, pero el goleador del Clausura 2023 no teme a las posibles consecuencias que le puedan traer en las semifinales de la Liga MX.

Henry Martín fue el hombre clave del América en la Liga MX. Foto: Twitter / Club América

"Estaría bien, así los van echando, y a lo mejor pueden parar el partido porque los van a expulsar. Si me quieren patear o hacer algo está perfecto, así es el futbol. Creo que esto es de inteligencia, no creo que suceda, pero si sucede, mejor para nosotros", señaló La Bomba.

Las palabras de Martín se deben a la polémica celebración que hizo en la victoria de 4-2 del América sobre las Chivas en el Estadio AKRON en la Jornada 12 del certamen mexicano.

"De por sí el Clásico ya viste, entonces más allá de los festejos y otras cosas lo que te resalta es el Clásico Nacional, es de lo que hay que hablar, lo que se va a jugar y pelear dentro de la cancha es lo más importante", indicó.

