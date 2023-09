Volador Jr. y Último Guerrero arriesgan cabellera en el 90 aniversario

Este sábado 16 de septiembre se viste de gala la Arena México para acoger la función del 90 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), en la que Último Guerrero y Volador Jr. serán dos de los principales protagonistas.

Averno será la pareja de Último Guerrero en la semifinal de cabellera vs. cabellera, en la que Volador Jr. hará mancuerna con Ángel de Oro con quien protagoniza una de las más grandes rivalidades de la empresa, motivo por el cual espera salir vencedor ante sus rivales para tener ese esperado mano a mano contra el Luchador de 24 Kilates.

“Como le veo tantas ganas al Ángel de Oro de tener que enfrentar a un servidor, vamos a hacer todo lo posible primero para salir ganadores contra Averno y Último Guerrero, dos luchadores bien aguerridos, todos sabemos que son los más importantes del CMLL; si tantas ganas tiene Ángel de Oro voy a hacer todo lo posible para darle esa lucha que él tanto desea”, aseguró el Depredador del Aire en exclusiva con La Razón.

Una de las cualidades que la afición más valora en Volador Jr. es su estilo muy propio y espectacular. Al respecto, el oriundo de Monclova, Coahuila, aseguró que si bien domina los estilos técnico y rudo se queda con éste último, pues va más con su carácter.

“La verdad depende cómo estén los ánimos. A lo mejor la lucha se presta para hacerse lucha aérea, o para una lucha regia, entonces cualquier estilo, tanto rudo como técnico, los manejo a la perfección, me gustan ambos. Yo creo que me gusta más el rudo. Me identifico, porque mi carácter es explosivo y creo que basta que me hagan enojar un poquito”, reconoció el gladiador de 42 años de edad.

Volador Jr. dejó de manifiesto su deseo por volver a ser tomado en cuenta el próximo año para los festejos de aniversario del CMLL, aunque indicó que le gustaría hacer una apuesta con un luchador de jerarquía.

“Después me gustaría estar en otro aniversario, pero en una lucha directa, en una apuesta con alguien de renombre. Hay que trabajarle duro”, puntualizó El Depredador del Aire.

Con una trayectoria de 33 años arriba del ring, Último Guerrero es uno de los gladiadores más queridos por la afición, a la que le agradece su apoyo incluso cuando hace cosas que no debería hacer.

“Como uno de los máximos rudos, la gente te odia y es un soporte, que hablen mal o bien, pero que hablen de ti. Actualmente sigo siendo un luchador rudo, pero muy querido por la afición, aunque gane con faul o haga cosas que no están permitidas la gente queda a gusto; me siento muy querido por el público antes y ahora”, afirmó el Luchador de otro nivel en exclusiva con La Razón.

De cara al 90 aniversario del CMLL, donde expuso su cabellera ante Averno, el nacido en Gómez Palacio, Durango, dejó en claro que no se siente en ventaja ni desventaja, aunque espera salir airoso en la lucha semifinal, pues en el 2022 ambos perdieron en dicha instancia ante Atlantis Jr. y Stuka Jr.

“Siempre he dicho que al mejor cazador se le va la liebre, los dos tenemos conocimientos y sobre todo condición física y fortaleza. Es un tiro derecho y no hay ventaja para nadie. Como la vez pasada igual apostamos la cabellera, no ganamos el turno para la final; ojalá este aniversario no nos quedemos en la recta final y lleguemos a apostar directo las cabelleras”, ahondó.

Al margen de lo que ocurra el 16 de septiembre en la Arena México, el experimentado esteta de 51 años tiene el anhelo de mantenerse en el gusto del público y ser una leyenda en el pancracio nacional.

“Ser uno de los luchadores que recuerden muchas generaciones, ser un luchador reconocido, ser una leyenda y ser un ejemplo a seguir en la lucha libre”, concluyó.