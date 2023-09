WTA Guadalajara Open AKRON 2023: Gabriela Sabatini, sorprendida y agradecida con el cariño de la afición

La argentina Gabriela Sabatini, la gran leyenda del tenis latinoamericano, fue una de las invitadas especiales durante la celebración del WTA Guadalajara Open AKRON 2023.

La campeona del US Open en 1990 considera que esta clase de eventos ayudan al crecimiento y desarrollo del deporte blanco en América Latina.

"En la medida que tengamos este tipo de torneos, el tenis latinoamericano irá creciendo, pues es muy difícil para las jugadoras de esta área poder viajar tanto. Ahora tener en Cancún las Finals es algo increíble, va a ayudar mucho a promover el tenis, y sabiendo como es el público aquí, tan fanáticos del tenis como lo pude comprobar, es algo que ayudará muchísimo", resaltó Sabatini en conferencia de prensa.

Foto: X del WTA Guadalajara Open AKRON 2023 @WTAGuadalajara

Acerca de la segunda edición del WTA Guadalajara Open AKRON 2023, la originaria de Buenos Aires felicitó a la organización encabezada por Gustavo Santoscoy Arriaga e hizo énfasis en la pasión del público tapatío.

"Sobre el torneo, felicitaciones a todos los que trabajan ahí, tiene un ambiente espectacular, tiene todas las comodidades, es muy agradable. Cuando entras a la canchas y ves a todo el público tan involucrado con los partidos, es algo increíble", indicó.

Sabatini agradece recibimiento de la gente

La extenista de 53 años resaltó y agradeció el buen trato que le dieron los aficionados durante la celebración del WTA Guadalajara Open AKRON 2023.

"Es espectacular, desde el primer momento que llegué, el amor y el cariño que me ha transmitido la gente, ha sido sensacional, tienen una ciudad increíble, hoy estuve en Tequila viviendo la experiencia", agregó.

Finalmente, la bonaerense comentó que nunca se arrepintió de haberse retirado del tenis tan joven, pues tomó la decisión con la ayuda de un psicólogo.

"Me retiré a los 26, pero yo sentía que tenía 40 por tanto desgaste en las canchas. Fue una decisión que me tomó mucho tiempo, incluso trabajé con un psicólogo porque no sabía que me estaba pasando. Me di cuenta que no quería que empezar a odiar el tenis por todo lo que me había dado y como fue una decisión muy bien pensada, nunca me arrepentí", profundizó Sabatini.

