Corona Capital, el primer festival en volver

El corona Capital se convierte en el primer encuentro musical que regresa a la Ciudad de México en pandemia. Para esta edición los asistentes deberán presentar constancia de vacunación completa, prueba negativa de Covid-19 de 72 horas máximo al día del evento y uso obligatorio de cubrebocas, informaron ayer los organizadores.

Las bandas encargadas de liderar esta edición del festival, que el año pasado se canceló por la contingencia sanitaria, son Tame Impala, Twenty One Pilots, Diclosure, St. Vincent, The Kooks, LP, Rüfüs Du Sol, Royal Blood y The Bravery, se reveló.

En total serán más de 40 artistas y agrupaciones los que se presentarán el 20 y 21 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Completan el cartel Aurora, The Whitest Boy Alive, Khruangbin, All Time Low y Missio, entre otros.

Las fechas se dieron a conocer luego de que el pasado viernes la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que se encontraba en pláticas para que el festival se realizara.

El anuncio se da mientras en la capital se avanza en la vacunación entre jóvenes de 19 a 29 años de edad, además de que en siete alcaldías personas de entre 30 y 39 años, esta semana recibirán su segunda dosis.

Hasta el momento no se ha detallado cómo será la distribución de los escenarios y cómo serán los filtros sanitarios para esta edición del Corona Capital, que tendrá lugar luego de que en la metrópoli se haya experimentado con esquemas como los espectáculos desde palcos y los autoconciertos para garantizar la sana distancia entre los asistentes.

La preventa de las entradas inicia los próximos 16 y 17 de septiembre; el 18 podrá adquirir boletos el público en general, a partir de las 11:00 horas. Los costos van de los dos mil 199 a los cinco mil 100 pesos, se detalló.