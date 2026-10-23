Corelli, el genio de genios

De los cuatro genios del violín barroco, Arcangelo Corelli fue el que los influyó a todos. Bach y Händel incluidos. Y más, al violinista, compositor y director se le considera el arquitecto que sentó las bases de la música instrumental moderna y de construir un puente entre el periodo Barroco y el Clásico. Sería imposible resumir en este espacio las aportaciones que hizo, a la música de su tiempo y a la que le precedió, lo sorprendente es que todo lo hizo desde el violín. Innovó desde la postura, la técnica para tocar y el sonido de las cuerdas dobles, hasta la reinvención de la orquesta sinfónica. Pionero del sistema tonal, la polifonía y el bariolage que lo convirtieron en el precursor de lo que sucedió entre dos siglos de música.

El violín debe ir contra el pecho, inclinado a la derecha, debajo de la clavícula. Los virtuosos de los siglos XVIII y XIX adoptaron esta postura. Alumno de Giovanni Benvenuti y Leonardo Brugnoli en Bolonia, a Corelli nunca le fallaron los mecenas. Desde 1679, cuando la reina Cristina de Suecia lo nombró primer violín de la Orquesta de San Luigi. Después se puso al servicio del cardenal Pamphili, como director musical de la corte de Pietro Ottoboni, sobrino del Papa Alejandro VIII. El Maestro Corelli era un dark de la época, siempre vestía de negro, era tímido, sencillo y austero, pese a ser llamado el músico más grande de su tiempo. Pero a la hora de tocar o dirigir se le describe en éxtasis, poseído porla música, con los ojos encendidos y desorbitados.

EN LO MUSICAL SE HIZO VIRTUOSO sin proponérselo, lo que él buscaba era el equilibrio perfecto entre la diversidad armónica y la magia melódica. Deseaba que el violín “hablara” para expresar emociones que no caben en las palabras. Para eso exploró la polifonía renacentista basada en el nuevo sistema tonal. El Maestro se clavaba en las texturas, en las que sonaban dos o más tonos melódicos simultáneos. A diferencia del sistema modal, organizado en modos particulares, el sistema tonal organiza las notas en una especie de sistema solar en el que giran alrededor de la tónica y sus reglas jerárquicas: atracción, movimiento y reposo. Corelli experimentaba con la afinación temperada, las texturas, los cambios de tono y de velocidad, las disonancias, la diversidad armónica y melódica. Y su técnica de arco-pincel, el bariolage, para pintar melodías con tonos de colores. Articuló un lenguaje de la música instrumental y dio inicio a la escuela clásica de violín que sigue vigente.

En su idea de orquesta modular, posicionó los instrumentos de cuerda y el violín solista comolos más importantes. Casi, casi que sin violines no hay música. Antes de Corelli, las orquestas eran de veinte o treinta músicos, después de él una orquesta podía tener hasta 150 miembros. Más de la mitad eran violines y otros instrumentos de cuerda que dialogaban entre ellos o con los de viento, laúdes, órganos y clavecines. Sus más de sesenta sonatas para violín y el famoso Concerto Grosso Op. 6 lo definen como el genio del Barroco más clasicista.