La cancelación del Primavera Sound Festival

De manera sorpresiva, a unos días de realizarse, el célebre festival ibérico Primavera Sound emitió un comunicado para cancelar todas sus ediciones en Latinoamérica, debido a “las dificultades externas que nos impiden mantener los estándares de calidad que nos caracterizan”. Ya les había sucedido, en 2023 cancelaron en Argentina y Brasil, lo que debió encender las alarmas de lo que sucedería este año con la necia idea de traer el festival a este continente. Pero no. Se volvieron a lanzar con un cartel de casi cien grupos y la cosa terminó peor: además de cancelar en Madrid, volvieron a cancelar en Argentina, Brasil, más Uruguay y Paraguay, dejando al público vestido y alborotado con boleto en mano.

El Primavera Sound tiene veintitrés años de sonar, de presentar la música emergente y lo más granado del rock, el punk, el pop y el hip hop. Nació en Barcelona y Madrid, con tanto magnetismo que lo llevaron a Portugal y con el tiempo lo presentaron en Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú, Chile y Estados Unidos, el único país de América donde se realiza en 2024. Su mejor año fue el 2022, al salir del confinamiento, tuvieron más de 500 mil asistentes. Y este año, en Barcelona, lograron reunir a 268 mil personas en seis escenarios. El problema empezó en Madrid, donde no encontraron la “infraestructura necesaria”, es decir, no encontraron locaciones para realizarlo. Y a la hora de brincar el charco también tuvieron problemas para encontrar grupos y artistas de nivel.

ESTE ES UNO DE LOS EFECTOS por la sobreoferta de festivales que desquician las leyes del mercado. Cuando quisieron contratar a los artistas ya estaban ocupados en el montón de festivales y, por lo mismo, más cotizados que nunca. Esto, aunado a la crisis y a la inflación, elevaron tanto los costos de producción que tuvieron que abortar el festival. Exportar el show fue una idea insostenible y en esa expansión acelerada cambiaron la calidad por la cantidad, a eso se refieren cuando hablan de estándares incumplidos. Lo peor es que perdieron la confianza de los asistentes habituales y de sus patrocinadores, que no eran pocos ni malos. La cancelación de este festival causó revuelo en el mundo del entretenimiento, productores y festivales que ya ponen sus barbas a remojar ante la crisis de los espectáculos masivos de música. Este año se han pospuesto trece festivales y en el Reino Unido se cancelaron cincuenta porque el riesgo financiero es demasiado.

En 2015, durante una gira de capacitación en Barcelona, me escapé el 30 de mayo al Parc del Fórum. Ya me habían contado maravillas del festival y el cartel del día le hizo justicia a ese maravilloso hash que se fuma por allá: pude ver a The Black Keys, Patti Smith, The Strokes, Underworld e Interpol, acompañado de la jefa de compras de la empresa, una mujer asidua a los conciertos de Luis Miguel, Mijares y Emmanuel, que vino a descubrir su verdadero signo musical al Primavera Sound. En fin, lo importante es que ya están devolviendo el dinero de las entradas, no como aquí que se lo roban.