Al (no) escribir poemas inéditos Javier Acosta (Zacatecas, 1967) es poeta y profesor en la Universidad Autónoma de Zacatecas y autor de Libro del Abandono (2010), Mi vida como pájaro (2019), Viejos comiendo sopa (2022) y Pasífae (2023). Recientemente obtuvo el Premio Internacional de Poesía Gilberto Owen por su obra Al (no) escribir, que lleva este título porque “La inspiración nació de aquello que se dice entre las líneas de un poema, lo que está ahí, pero no se menciona”. El Cultural ofrece esta primicia a sus lectores



Javier Acosta (Zacatecas, 1967) Foto: INBAL