Otto Cázares

Explorar fronteras creativas El arte que no se arriesga y no transgrede las normas aceptadas carece de sentido. El poeta Nicanor Parra lo asentó claro: “El poeta no cumple su palabra si no cambia los nombres de las cosas”. Asimismo, toda construcción plástica demanda un salto al vacío. Actualmente es posible visitar una muestra de Otto Cázares que justo se plantea ver desde otro lugar el dibujo, la caricatura, la instalación, la pintura y también la propia idea del trabajo del creador. Estela Peña nos reseña la propuesta que acoge el CENART