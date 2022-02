In memoriam Aquella niña tenía once años cuando escuchó a Rafael Alberti recitar su “Canción 8”, que comienza así:

“Hoy las nubes me trajeron, / volando, el mapa de España. / ¡Qué pequeño sobre el río, /

qué grande sobre el pasto / la sombra que proyectaba!”. Así, de golpe, Mariana Bernárdez cobró conciencia

de lo que unos versos pueden provocar dentro de una persona y empezó a gestarse la poeta

que devendría años después. En esta ocasión nos comparte las dos primeras estancias de un poema inédito.



In memoriam Foto: Pixabay