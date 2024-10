Si algo le debo al punk es haberme llevado de una patada al country. Una tarde de 1991, escuchando el disco homónimo de Social Distortion, una canción me atravesó bronca y veloz: “Ring of Fire”, de June Carter y Johnny Cash. Cash me llevó directo a Kris Kristofferson el día que “Sunday Mornin’ Comin’ Down” convirtió el vacío y la ansiedad de cada domingo en algo disfrutable. El gran compositor, cantante y actor, cofundador del movimiento outlaw y jinete de helicópteros, falleció a los 88 años en su hogar de Hawai.

Kris Kristofferson siempre fue un personaje de acción. Nació en una familia militar en Brownsville, pero amaba el desmadre de Matamoros. Fue campeón de box y de rugby universitario, así obtuvo la beca para estudiar literatura inglesa en un colegio de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Luego, siguiendo el árbol genealógico, se enlistó en el ejército y fue oficial de la Fuerza Aérea. Aunque en 1965 abandonó la carrera militar, contra la voluntad familiar, para irse a Nashville y dedicarse a la música. Como cantautor no lograba sostener a su primera familia, piloteaba helicópteros en las plataformas petroleras y trapeaba los pisos de Columbia Records en busca de la oportunidad. Se le presentó en 1969 cuando vio a June Carter y le dio una cinta para Johnny Cash. Esa cinta contenía “Sunday Mornin’ Comin’ Down”, la Canción Country del Año en 1970. Sus canciones pegaban en voces de otros artistas, por ejemplo: “The Taker” con Waylon Jennings, “Me & Bobby McGee” con Janis Joplin y “For the Good Times” con Adam Price, entre otras.

ERA DE LA GENERACIÓN DE RENOVADORES del género ranchero, los que crearon durante los setenta el movimiento outlaw country: Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings, Merle Haggard, Hank Williams II y Johnny Paycheck. Querían un country más bronco y menos folk, alejado del estilo sobreproducido de Nashville, creado por productores como Chet Atkins y Bob Ferguson. No conforme, Kristofferson formó el supergrupo The Highwaymen en los ochenta con Cash, Nelson y Jennings, quienes inspiraron a los Traveling Wilburys.

Su carrera como actor también fue un largometraje: actuó en 87 películas, 32 series y programas de televisión. Trabajó con Dennis Hopper en The Last Movie, con Martin Scorsese en Alice Doesn’t Live Here Anymore, con Frank Pierson en A Star is Born, con Stephen Norrington y Guillermo del Toro en la saga de vampiros karatecas Blade y con Tim Burton en Planet of the Apes. Todos recordamos (es un decir) su célebre aparición en el Show de los Muppets.

Su último concierto fue en febrero de 2020. El compositor de cientos de canciones y actor que memorizó más de cien guiones, se retiró en 2021 por una pérdida de memoria severa. Grabó 21 álbumes, 31 sencillos, 4 discos en vivo y se colgó 4 Grammys. La imagen que conservo de él fue durante el homenaje a Bob Dylan en 1992, el único que consoló y apoyó a Sinéad O’Connor cuando el público la abucheaba vilmente. Además, le escribió una canción: “Sister Sinéad”. Todo un Ghost Rider in the Sky.