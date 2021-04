Lou Ottens

Murió el creador del casete y el disco compacto, Lodewijk Frederik Ottens, a los 94 años de edad en Holanda. El ingeniero de Philips a cargo del desarrollo de productos cambió la industria tecnológica del audio con el magnetófono de carretes portátil, EL3585. Después cambió la industria del entretenimiento y la forma de escuchar la música. Sólo quería llevar el magnetófono en la bolsa de su chamarra. Y lo logró con el casete y la grabadora EL3300.

A Ottens se le considera un amante de la tecnología y la música. Desde su creación en 1963 como un dispositivo pequeño, práctico y accesible, el casete hizo portátil la música y le dio alcance masivo, incluida la ex-Unión Soviética. Una democratización musical, gracias a la cual más personas tuvimos acceso a ella. Con la aparición de la cinta virgen en 1974, el casete abrió las posibilidades infinitas de la personalización. Además de hacer cientos de copias de un disco, cualquiera podía hacer grabaciones en vivo, del radio, la tornamesa, los ensayos y otras fuentes para hacer demos, grabaciones piratas, mezclas y cintas personales. Con el casete como lienzo musical en blanco que se puede grabar y regrabar surgió la cultura del mix tape, la base de las playlists actuales que los dispositivos y las plataformas utilizan para ordenar y administrar la música. El casete es una herramienta de los diyeis y punta de lanza en el desarrollo de movimientos musicales como el punk, el hard core y el hip hop. También fue y será el alma de la grabadora y el Walkman, otro invento que nos cambió el hábito de escuchar la música, diseñado en función del tape.

Lo irónico de Ottens es que él mismo contribuyó a crear el siguiente formato que sacó de circulación comercial al casete: el disco compacto. Ottens dirigió al equipo que desarrolló el CD entre Philips y Sony antes de lanzarlo en 1982. Al final corrió con la misma suerte que el vinil y el casete cuando aparecieron la reproducción de MP3 y el streaming.

Se afirma una y otra vez que el regreso de los formatos análogos es producto de la nostalgia. Ottens lo consideraba una necedad. Es un regreso que no terminará pronto. Cada día más disqueras y artistas prefieren este formato por económico y encantador para los sentidos. Desde los independientes hasta los gigantes como Björk, que recién lanzó su discografía completa en casete. Ottens esperaba que su invento tuviera éxito, “pero no esperaba una revolución”. Necio como soy, conservo más de quinientos y el año pasado me regalaron unos cuatrocientos más. Quizá Ottens no lo supo, pero su invento nos salvó la vida a millones de personas. Voy a poner unos casetes en su honor.