¿Cuándo regresa Daniel Bisogno a Ventaneando? El actor revela la fecha exacta en la que estará de vuelta| VIDEO

Daniel Bisogno reveló cuál es la fecha en la que regresará a Ventaneando después de tener que ser sometido a un trasplante de riñón y atravesar una crisis de salud, lo cual ha marcado el 2024 del conductor mexicano. El tema se ha viralizado rápidamente en redes sociales.

Desde hace un par de meses, Daniel Bisogno se encuentra fuera de Ventaneando, pues estaba delicado de salud después de recibir un trasplante de hígado, ya que el suyo estaba ‘insevible’, de acuerdo con lo que contaban sus familiares a través del programa de Azteca UNO.

Ya falta muy poco para que el famoso se reúna una vez más con sus compañeros, Paty Chapoy y Pedro Sola, quienes han estado pendientes e informando en el programa respecto a la salud del comediante, mientras él se encuentra en recuperación por su enfermedad.

Daniel Bisogno regresará a Ventaneando este lunes 4 de noviembre de 2024, tras una ausencia debido a problemas de salud. Su retorno marca el reencuentro con sus compañeros y seguidores, quienes han estado al pendiente de su recuperación. #DanielBisogno pic.twitter.com/7s7SmkD6zA — Kevin Casillas (@KevinCasillasMX) November 1, 2024

¿Cuándo regresa Daniel Bisogno a ‘Ventaneando’?

Fue al final de la transmisión del programa de este 1 de noviembre, donde se reveló un audio en el que Bisogno compartía con entusiasmo que pronto estaría de regreso en el programa, causando emoción en miles de televidentes, pues es el favorito de muchas personas.

“Qué creen, can can can can. Efectivamente, ya estamos de regreso, su muñeco vuelve a Ventaneando, ya ve que mala hierba nunca muerte. Acá seguimos después de este largo proceso médico y de salud. El próximo lunes en Ventaneando, su muñeco estará con ustedes y con todos mis compañeros que extraño tanto”, expresó.

El conductor aclaró que no estaría diario en el programa por ahora, pero era cuestión de que pasara el tiempo: “No crean que me voy a tardar mucho estar diario. Gracias por sus oraciones, gracias a ustedes estamos aquí. Un beso con todo mi corazón”, señaló.

¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno?

“Ya todo está cada vez mejor, a dos meses de este último y definitivo procedimiento, me siento perfectamente bien y sí fue ya la cura. Lo demás había sido paliativo en lo que llegaba esto, ahora sí llevo dos meses de recuperación, pero ya puedo empezar a hacer ya un pianito", señaló este viernes en el programa.

Fue a inicios de año que el conductor de Ventaneando preocupó al público en general al ser intubado y estar en terapia intensiva por un largo tiempo. A lo largo del año, el famoso se ha sometido a diversos tratamientos con la intención de recuperar su salud.

Fue en septiembre que Daniel Bisogno fue sometido a un trasplante de hígado, el cual recibió de manera óptima en un inicio, pero después tuvo algunas afecciones que provocaron que regresara al nosocomio para recibir tratamiento. Al parecer, ahora el conductor de Ventaneando se encuentra mejor y listo para regresar a la televisión.