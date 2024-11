Renata del Castillo, actriz desahuciada, alarma con su estado de salud: “me he sentido muy mal”

Renata del Castillo, querida actriz de TV Azteca, fue desahuciada hace cuatro meses, pues el cáncer que padece es demoledor; ahora, la famosa alarmó a sus fans al emitir un desgarrador mensaje respecto a su estado de salud.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz suplicó ayuda a sus seguidores para comprar una serie de medicamentos que le ayudarán a transitar su enfermedad sin tanto dolor. Y eso no fue poco, porque al poco tiempo narró que tuvo que regresar al hospital porque la enfermedad mortal está causando estragos en su cuerpo.

“Hola, pues otra vez aquí en el hospital, hoy 1 de noviembre, vine con el gastro a que me cheque y a ver qué es lo que está pasando porque está muy raro, ayer otra vez me puse muy, muy mal por la tarde”, dijo Renata del Castillo.

“Ya me checó, ahorita regresa a decirme qué estudios me van a hacer, qué está pasando, pero en verdad me he sentido muy mal mi gente, vamos a ver qué noticias hay, con mucha fe y pues a vibrar alto”, agregó.

Horas antes de ser hospitalizada, la actriz compartió otra historia en la que dijo que una noche antes había estado en urgencias por una pancreatitis.

“Bendito Dios, es una gastritis muy fuerte por la serie de medicamentos, porque no me alimento como debe de ser y esto también se ha desencadenado en una desnutrición severa, estoy en 45 kilos, cuando hace un mes estaba en 52, también por la cantidad de vómitos, acudo a ustedes para suplicarles, necesito comprar unos suplementos alimenticios y también necesitare hacer una endoscopia”, indicó.

Queda esperar a ver cómo evoluciona la salud de Renata del Castillo y ver si sus fans logran hacerle donaciones para poder adquirir el medicamento que la ayudará a luchar contra el cáncer sin dolor alguno.