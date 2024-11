Roro reacciona a las criticas por colaborar con VOX para apoyar a los afectados por la DANA: ‘Han ayudado como nadie’ | VIDEO

Roro Bueno, la influencer que se viralizó a nivel internacional por realizar videos en los que cocina complicados platillos a su novio Pablo, enfrenta una nueva controversia en redes sociales por haberle aliado con VOX, partido de derecha en España, para ayudar a los afectados en Valencia por el fenómeno DANA.

Sin dudas, el fenómeno meteorológico DANA ha dejado devastadoras inundaciones en España y Valencia es una de las ciudades más afectadas, con numerosos daños en la zona y más de 200 muertos, hasta el momento. Sin embargo, la creadora de contenido, Roro Bueno, quiso ayudar.

¿En qué consiste la iniciativa Chefs Solidarios?

La iniciativa Chefs Solidarios consiste en publicar diariamente los insumos necesarios para las donaciones. Además, se encarga de distribuir alimentos en las comunidades más afectadas, donde la ayuda aún no ha llegado.

Fue a través de redes sociales que Roro compartió los detalles de su participación en la noble causa, donde pedía donaciones y apoyo para este momento vulnerable para los habitantes de la zona afectada por DANA.

Al ser famosa por su forma de cocinar, la joven acudió con cientos de voluntarios más a la zona para asistir a los damnificados y se ha dedicado a cocinar para ayudar a las personas junto con reconocidos chefs españoles, una iniciativa que no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde la intención es recaudar donaciones para los habitantes de Valencia.

La controversia de Roro con VOX

En redes sociales, se viralizó rápidamente que Roro estaba colaborando con la organización Revuelta, vinculada a VOX. Esto generó una cancelación por parte de las personas en redes sociales afines a la izquierda, al señalarla por estar con un partido de ultraderecha e incluso llamándola ‘nazi’.

Por los comentarios donde además recordaron la polémica donde llamaban a la influencer una trad wife y la criticaban por ‘perpetrar roles de género' al cocinarle a su pareja, la creadora de contenido decidió alzar la voz para así detener las críticas en su contra por estar participando en lo que para ella es altruismo.

“Estamos con Ser solidarios en el campo de Levante que es una iniciativa que hemos creado un grupo de amigos para dar de comer y cocinar a la gente de Valencia”, cuenta la joven en un video publicado en TikTok. Señaló que habló con diversas organizaciones para encontrar transporte a la zona, quienes se negaron a apoyarlos.

Contó que al ir a un centro de acopio, preguntó sobre la logística para llevar los insumos a Valencia y si su grupo de amigos podía ir, ante lo que ellos accedieron, “no tenía ni idea de quienes eran, yo pensaba que era una ONG", explicó.

“Nos dijeron que era una asociación financiada por VOX y la verdad no me importó, no le veo el problema porque la gente estaba ayudando", explicó. Mencionó que gracias a ello, más de 260 personas ayudan a generar más de 15 mil raciones para los ciudadanos y mencionó que no se discrimina a quién apoyar.

Finalmente, Roro exhortó al público a acudir a Valencia para apoyar a los damnificados por DANA, dejando claro que la política quedaba de lado en este momento de urgencia para España.