Live action de Lilo & Stitch: Así de adorable luce Stitch en el primer vistazo de la película | FOTO

Se reveló una tierna imagen de la próxima película live-action de Disney: Lilo & Stitch. El reboot es uno de los más esperados de la temporada, pues la conmovedora historia sobre la niña hawaiana y el experimento alienígena que se convierten en familia, conquistó por años los corazones de los fans de las historias de ciencia ficción con enseñanzas.

Fue con motivo de la D23, la convención de Disney que este año se llevó a cabo en Brasil, que se reunieron los fans de la compañía del ratón para descubrir más detalles sobre los estrenos próximos de películas como Moana 2, la precuela de El Rey León y Lilo & Stitch, de la cual nos han adelantado una nueva imagen del experimento 626.

Así luce Stitch para la verisón live-action de la película

La imagen de Stitch en la vida real se ha vuelto tendencia rápidamente. Cabe mencionar que había preocupación entre la audiencia, pues el dibujo original del alíen es uno de los más tiernos y preocupaba que lograran traducir de la mejor manera su apariencia a la vida real, pues en el pasado hemos visto versiones extrañas de dibujos animados (recordemos al primer Sonic live-action).

Afortunadamente, Stitch luce tan adorable como siempre, pues podemos ver al pequeño parado sobre la que podría ser la cama de Lilo (lo sabemos ya que hay fotos en una pared, como las que la niña toma a las personas que vacacionan en Hawaii. En la imagen, podemos ver al personaje mirar directamente mientras tiene en el cuello un collar de flores.

Destaca que permanece su pelo azul esponjoso, sus orejas alargadas con rosado, su nariz prominente y tierna, así como unos ojos que desbordan ternura a pesar de ser completamente negros. Sin lugar a dudas, un estilo que ha retomado con cariño y respeto a su versión animada y que ha generado que crezca la expectativa sobre la cinta.

"No me disgusta NADA, esperaba algo peor pero me sorprendieron para bien“, ”¡Me encanta Stitch!, ¿Cuándo sale?“ y ”se ve bonito", aunque otros mencionan que “la animación 2D tiene más carisma“.

¿Cuándo se estrena el live-action de Lilo & Stitch?

Hasta el momento, la versión live-action de Lilo & Stitch está programada para estrenarse en cines el 23 de mayo de 2025, por lo que es cuestión de esperar, pues en los próximos meses, tendremos más material de Disney para descubrir los detalles de la cinta y qué tan bien adaptará la versión animada.