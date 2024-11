¿Quién es la máscara? 2024: ¿Quién es el eliminado de hoy 17 de noviembre?

Este domingo dos personajes se despiden de ¿Quién es la máscara? 2024, quienes no lograron convencer al público y los investigadores y tuvieron que ser desenmascarados en pleno escenario.

Esta noche los personajes salen al escenario en dos enfrentamientos, el primero es entre Freddie Verdury, Chepina Langostino, Huesito Peligroso y Venustiano el marciano.

El siguiente duelo es entre Cacahuate Enchilado, después salieron los personajes de Ricardilla, Dale Dale y Ranastacia.

Eliminados de ¿Quién es la máscara? 2024

Los eliminados de ¿Quién es la máscara? 2024 son Chepino Langostino y Dale Dale.

Los dos personajes perdieron su máscara y se dio a conocer que Chepino Langostino es Martín Ricca,estrella infantil de las telenovelas de Televisa que ahora regresó a México para unirse al 2000 Pop Tour.

Chepino Langostino es Martín Ricca

Chepino Langostino se enfrentó a un grupo fuerte de personajes, el primero de la tanda en ser salvado fue Freddie Verdury, después salvaron a Venustiano y posteriormente el público salvó nuevamente a Huesito Peligroso. Siendo Chepino Langostino el eliminado de la primera parte del programa.

El segundo eliminado de la noche de ¿Quién es la máscara? 2024 fue Dale Dale, quien detrás de este personaje estaba Manelyk González.

Ninguno de los investigadores del programa dio con la identidad de la famosa piñata fiestera, excepto Martha Higareda, quien comentó off the record a Carlos Rivera que existía esa posibilidad, pero no la mencionó durante el programa. Los investigadores lamentaron que no se haya podido quedar más tiempo, pero destacaron su trayectoria como influencer y conductora.

Dale Dale es Manelyk González

El segundo enfrentamiento fue el más emocionante del programa de hoy, ya que el primer personaje salvado por los investigadores de la ronda fue Cacahuate Enchilado.

Posteriormente, el público emitió su voto para salvar a tres famosos. El segundo salvado fue Ranastacia y finalmente Dale Dale había sido salvada, la eliminada era Ricardilla.

Sin embargo, Juanpa Zurita salió al rescate de la ardillita yucateca y apretó el botón de salvación, afirmó que no iba a permitir que su “paisana” se fuera del programa.