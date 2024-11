Filtran VIDEO de Victoria Kjaer, Miss Universo 2024 sin maquillaje y sorprende en redes sociales

En redes sociales, circula el video de Victoria Kjaer, la ganadora de Miss Universo 2024, quien destacó desde el inicio del concurso gracias a su apariencia de una Barbie de la vida real. La victoria de la danesa generó opiniones positivas e incluso fue utilizada por grupos conservadores para asegurar que era un triunfo de la belleza tradicional y un golpe al progresismo.

Victoria Kjaer destacó por su cabellera rubia, sus ojos azules penetrantes y cuerpo perfecto. Sin embargo, ahora se filtró un video en el que podemos ver a la nueva Miss Universo siendo maquillada para el certamen, lo cual dejó boquiabierto al público con respecto al verdadero aspecto de la joven de 21 años. Por este motivo, los Internautas comenzaron a criticar con dureza a Miss Dinamarca 2024.

Así luce Victoria Kjaer sin maquillaje

En redes sociales, se ha popularizado un video en el que podemos ver a Miss Dinamarca siendo maquillada para Miss Universo. Al tratarse de un video paso a paso, en el clip podemos observar su aspecto sin maquillaje y el resultado final después de el mismo. Es así que se observa su rostro sin base y esto generó gran sorpresa.

En el video, se puede ver como arreglan las cejas, ojos y rostro de la joven. Se puede apreciar que su piel no es perfecta, por lo que la base se utiliza principalmente para hacer la misma más uniforme. Además de ello, no hay otro rasgo que sea extremadamente diferente en ella, pues no se modifica con maquillaje algún rasgo suyo como la nariz o los pómulos.

A pesar de ello, los Internautas no desaprovecharon la oportunidad para generar críticas en contra de la ganadora del certamen e incluso comenzaron a compararla sin maquillaje con Miss Venezuela, pues la latina era la favorita para llevarse la corona y aseguran que tenía una belleza más natural.

Es así que varios usuarios en redes sociales condenaron el aspecto de Miss Dinamarca, al señalar que sin maquillaje se veía ‘fea’, aunque varios más la defendieron, al señalar que la mujer sigue luciendo igual de hermosa y que es normal que la piel tenga poros y textura, ya que no existe la piel de porcelana.

“Nos estafaron, este concurso debe ser al natural”.

“El maquillador es el verdadero ganador”.

“Debería premiarse la belleza sin maquillaje”.

“Todos tenemos textura en la piel; su belleza sigue siendo evidente”.

También hay que mencionar que el maquillaje para concursos de belleza como Miss Universo suelen estar muy cargados, ya que se suele utilizar el estilo glam para que la concursante luzca bien durante su presentación.