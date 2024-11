Daniel Bisogno reaparece tras su hospitalización ¿qué dijo de su estado de salud?

Daniel Bisogno reapareció tras haber sido hospitalizado hace unos días, lo cual ha generado conversación entre los fans por la posibilidad de que el famoso se reincorpore a “Ventaneando” para que hable sobre su polémico estado de salud.

Cabe recordar que, según su hermano Alex, Daniel Bisogno fue hospitalizado debido a que le tocaba revisión tras su trasplante de hígado y le pidió a los fans y haters del famoso no preocuparse y no generar chismes ni especulaciones.

“No, no es que esté en peligro, lo que pasa es que una operación de ese tamaño amerita a que esté regresando constantemente a chequeos, a revisiones o, en el peor de los casos, por ciertas cosas que se desajustan”, declaró.

“Daniel, ya por prescripción médica, tiene que regresar a trabajar y aunque él no quisiera porque, una de las cosas que dice su hepatóloga es que mientras él siga en casa, su mentalidad va a seguir sintiéndose como enfermo. Entonces, necesita regresar a su vida normal para que deje atrás el trago amargo que vivió”, remarcó Alex Bisogno, tratando de contener la preocupación de los fans de su hermano mayor.

Ahora, Daniel Bisogno reapareció, pero en redes sociales, e hizo una publicación que está dando mucho de qué hablar entre el gremio y los fans del chisme.

Y es que el famoso subordinado de Paty Chapoy compartió en sus redes un video de su hija que acompañó con la canción que dice “Despeinada, ajá”, y otro en el que se le ve aprendiendo a patinar.

No obstante, Daniel Bisogno no dio indicios de que pueda estar ya en su casa y mucho menos habló de cuándo volverá a ser visto en “Ventaneando”. No obstante, los fans especulan que el lunes ya podría reincorporarse a la catedral del chisme, liderada por la arzobispa de la farándula, la mismísima Paty Chapoy.