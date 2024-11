Buscan impulsar filmes independientes

Cine al margen nace con el objetivo de consolidarse como una ventana ideal para conectar al público con un cine mexicano diferente, que lamentablemente suele quedar invisibilizado en los extremos de una industria binaria entre el cine de arte y comercial, la ficción y el documental, el cortometraje y el largometraje. Busca darle protagonismo a películas que se crean al margen de las convenciones industriales.

Rafael Martínez-García, director artístico y programador de Cine al margen, platicó on La Razón sobre diversos aspectos de la primera edición del encuentro cinematográfico que recién llega. “Vengo viviendo dos vidas en paralelo que me llevaron al mismo lugar para hacer este festival; por un lado, en la realización porque me dedico a escribir y dirigir cine desde el 2010; por otro, como programador y organizador de festivales en los que llevo tiempo trabajando”, comentó sobre el encuentro que tendrá lugar del 29 de noviembre al 7 de diciembre.

“De pronto me di cuenta que hay cine que se hace a los márgenes de muchas convenciones industriales y que terminaba no encajando, habitando de pronto en una zona muy gris. Comencé a pensar que hay un montón de cine que está en medio de las estructuras de la industria y que se queda fuera por razones injustas. Esto me llevó a encontrar un espacio para ese cine que se queda en medio”, explicó.

“Es importante darle un espacio a producciones y cineastas para garantizar que la gente pueda verlas y conocerlos, debemos derrumbar prejuicios e ideas preconcebidas que tenemos del cine en muchos sentidos, porque navegamos por este mundo como espectadores con ideas precargadas de que las películas tienen que ser de un género, durar cierto tiempo e incluso cómo tiene que ser su exhibición para que se considere exitosa, hay que entender que el cine es una absoluta y profunda diversidad, no es una sola cosa, es un lenguaje de imágenes en movimiento y sonido esencialmente”, compartió Martínez-García.

La Selección Oficial de Cine al margen está conformada por Accidental Expat, Cacha de oro, Carnalismo, Concierto para otras manos, Deseosos de todo al mismo tiempo, El arranque, Entre tierras, Fragmentos de olvido, Itu Ninu, La vida es un carnaval, Lumbrensueño, No Lady Lázaro y Recuerdos de nuestro infierno.