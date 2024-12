Pedro Pascal comparte VIDEO de Claudia Sheinbaum y sorprende a fans mexicanos

Pedro Pascal causó furor en redes sociales al compartir un video de la cuenta de TikTok oficial de Claudia Sheinbaum, lo cual sorprendió a sus seguidores mexicanos, pues nadie esperaba que el actor de Hollywood publicara algo de la presidenta de México en su Instagram.

Si bien el actor no dejó algún mensaje junto con la publicación del video, en redes sociales se encargaron de mostrar asombro e incluso celebrar la forma en la que Pedro Pascal decidió publicar un video de Claudia Sheinbaum, quien hace un par de meses comenzó su mandato como titular del Ejecutivo en México.

El video en cuestión es una grabación compartida por la presidenta el pasado 16 de octubre, en el que la mujer es saludada por elementos del Ejército Mexicano. El video dura más de 3 minutos y en ella, hay una breve explicación sobre la beca Rita Cetina. La publicación tiene más de 897.7 mil ‘me gusta’, entre los que quizás se encuentra uno del actor de The Last of Us.

“¿Por qué Pedrito Pascal compartió un reel de Sheinbaum? No es queja jajaja”, “¿De qué me perdí?”, Pedro Pascal literalmente dijo: es un honor estar con Sheinbaum” y “Pedro Pascal compartiendo un reel de Claudia Sheinbaum no estaba en mi bingo card de ningún año”, son algunos de los comentarios por el interesante suceso. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el famoso muestra aprecio a un político latinoamericano.

Claudia Sheinbaum es la primera presidenta de México, por lo que ha marcado historia en el país. En los primeros meses de su mandato, ha demostrado ser diplomática mientras mantiene a México en lo alto, como lo demostró con su reciente declaración, al asegurar que habrá una buena relación con Donald Trump a pesar de los polémicos comentarios del político electo para la presidencia de Estados Unidos.