‘Estoy viva’: La actriz Marcela Alcaraz dice que no murió por beber veneno de rana

La actriz Marcela Alcaraz publicó un mensaje en redes sociales para terminar con los rumores de su supuesta muerte por presuntamente haber ingerido veneno de rana en un retiro espiritual.

En su cuenta de Instagram, la actriz se pronunció y aseguró que todo se trató de una fake news, ya que no es ella de la que se trata la noticia.

“Estoy viva y estoy bien, quiero aclarar que yo no fui a ningún tipo de retiro espiritual, no fui a Durango, no consumí ningún tipo de veneno, estoy viva y estoy bien”, señaló la actriz.

Asimismo, indicó que tiene entendido que sí hay una persona que lamentablemente falleció en este retiro espiritual, pero que existe una confusión en los nombres porque la víctima se apellida Alcazar y la actriz se apellida Alcaraz.

La actriz pidió que no se difunda la confusión, ya que su familia se vio afectada por esto, ya que le mandaron mensajes a sus amigos y familiares por la supuesta muerte, incluso señaló que le preocupaba su hijo de cinco años, a quien pudieran haberlo afectado con la noticia de su muerte falsa.

¿Quién es Marcela Alcazar, mujer que murió en retiro por beber veneno de rana?

La mujer que falleció en el ritual durante el retiro espiritual es Marcela Alcazar, en uno de los comentarios del video de la actriz una usuaria señaló que ella es amiga de la víctima y lamentó la confusión.

“Nosotros somos amigas de MARCELA ALCAZAR la persona que falleció por la aplicación, hay una confusión en los nombres, son personas totalmente distintas, lamentamos que te confundieran”, se lee en el comentario de la usuaria Florencia Richter.

Marcela Alcazar, mujer que murió en el ritual con veneno de rana ı Foto: Especial

La usuaria publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de Marcela Alcazar en la que pide justicia por su amiga y señala como responsable al líder del ritual a “Jonathan N”.