Aida Victoria Merlano responde a las turbias acusaciones que le hacen los fans de su ex Westcol: ‘Viven en una realidad alterada’

Los nombres de Aida Victoria Merlano y su ex novio Westcol están siendo tendencia por un escándalo que están protagonizando, el cual te vamos a contar a continuación para que disfrutes del chismecito, el cual es altamente perturbador.

Y es que Aida Victoria Merlano compartió un video en redes en el que dio a conocer que su número de WhatsApp fue filtrado, por lo que los seguidores de su ex Wescol la están acosando.

Además, el fandom de Wescol ha comenzado una campaña de desprestigio en redes en contra de la influencer colombiana, inventándole declaraciones como: “Mira, a mí, mi número me encanta, no lo voy a cambiar, yo no tengo problema. A mí me han querido meter presa, mi mamá se voló de una cárcel, me parqueaban motos de frente, me han puesto pistolas en la espalda, o sea, a mí esas cosas no me azaran”.

Por si fuera poco, los fans de Wescol han salido a decir que Aida Merlano tendría un video íntimo en el que mantiene actos con uno de los caballos que le regaló su novio actual.

El tipo cree que dándole un caballo ella lo va respetar Aida merlano ya debe estar teniendo sexo con el caballo pic.twitter.com/a4aj9pVdum — KAMIKAZE (@kamikaze_chuck) October 16, 2024

“Se filtra conversación de la influencer ‘Aida Victoria Merlano’ con su mánager, citando una noticia que da a conocer el descubrimiento de un video donde esta misma es sorprendida teniendo relaciones con un caballo de su pareja”, es uno de los mensajes con los que la gente está tratando de desprestigiar a la famosa.

Ante ello, Merlano ha salido a defenderse y a desmentir las acusaciones en su contra, diciendo cosas como que ella no tiene manager y que lo del caballo también es una patraña: “Viven en una realidad alterada. Eso es mentira, yo no tengo manager, y lo del caballo también es una mentira”.

Asimismo, en un video, Aida Victoria salió a defenderse y dijo en referencia a Wescol: “escribirle a la pareja de tu ex no está bien”, afirmó Merlano, añadiendo que mientras él intenta desestabilizar su relación, ella podría hacer lo mismo con la de él.