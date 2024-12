¡Habla de su funeral! Eugenio Derbez revela cuál sería su última voluntad | VIDEO

Eugenio Derbez habló de cómo desea que sea su velorio... Antes de su fallecimiento. El reconocido comediante ahondó en los detalles de lo que espera de su funeral al lamentar que Silvia Pinal no haya logrado ver el cariño con el que la audiencia la despidió el pasado sábado en el Palacio de Bellas Artes, así como las muestras de cariño que ha recibido tras su defunción.

Es bien sabido que Eugenio Derbez cuenta con una carrera impresionante y sus proyectos destacan por ser bastante exitosos, al grado en que el artista puede elegir lo que se le antoje hacer a continuación y de seguro triunfará. Por esto mismo, el famoso ya tiene una idea de cómo quiere que se viva su muerte una vez que esto suceda.

El comediante destaca por su forma de ser irreverente y sus chistes blancos, pues fue gracias a su peculiar sentido del humor que llamó la atención del público, con sus programas en Televisa, donde destacab algunos como La Familia P. Luche o XHDerbez. Esto sin mencionar que es hijo de Silvia Derbez, una reconocida y muy querida actriz, quien ayudó a su hijo para impulsar su talento.

Eugenio Derbez habla de su última voluntad

Fue en una entrevista reciente que el comediante mexicano fue abordado por varios reporteras, quienes cuestionaron al famoso por la séptima temporada en LOL, pero también para un aspecto más personal. En ese sentido, le mencionaron el mensaje con el que el actor despidió a Silvia Pinal, ante lo que él señaló: “Era querida por el mundo entero, una de las grandes divas de México y nos dolió a todos su partida", explicó Derbez, quien mencionó la grata experiencia que vivió al trabajar con ella.

Al ser cuestionado sobre cómo se imagina su funeral, aseguró que sí ha pensado en ello: “He estado pensando en eso y dije que triste que unos días antes todo el mundo la veía en redes sociales y decían ‘ay, anda delicada’, y nadie se acercó en vida a ella. Una vez que se muere México entero se vuelca en ir a despedirla cuando ya no se enteró, se me hace un poquito injusto, ¿no? Yo creo que siempre hay que celebrar en vida y no en el funeral en donde ya que el que murió no se entera de lo que le están haciendo”, dijo.

“He estado pensando en hacer un pre-velorio. Te juro que estoy pensando en algo. Ya verán, estoy pensando en algo (…) Que cuenten chistes en mi velorio, que sea una fiesta, que se celebre, que no haya lágrimas, que la gente pase a contar chistes… sí, eso tiene que ser mi velorio”, dijo Eugenio Derbez.

Entrevista completa a Eugenio Derbez