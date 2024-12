Maluma canta con mariachis arriba de un Turibus en la CDMX | VIDEO

celebró el anunció de sus próximos conciertos en MéxicoMaluma al llegar a la Ciudad de México y cantar sobre un Turibus en avenida Reforma. El momento reunió a decenas de personas que pudieron ver al ‘Pretty Boy, Dirty Boy’ cantar de manera gratuita, con lo que llenó de emoción al público en redes sociales.

“Teníamos COSAS PENDIENTES en México y por eso en el 2025 nos vemos de nuevo en la gira", escribió el cantante en una publicación donde incluyó varias fotos de cómo fue su interacción con el público mexicano. En la fotos, podemos ver a Maluma recorrer la avenida Reforma y lucir una playera de la selección mexicana con su nombre grabado en la espalda.

Maluma canta en un Turibus con mariachi

El público mexicano se sorprendió con la repentina presentación de Maluma en la Ciudad de México, pues el cantante interpretó varias canciones al recorrer una de las zonas más comunes del centro de la ciudad en un Turibus, con lo que dio la oportunidad a cientos de fans de verlo de manera completamente gratis.

Uno de los momentos replicados en redes sociales fue cuando interpretó la canción ‘Acá entre Nos' con un mariachi, mientras recorría la avenida y se encontraba cerca del Ángel de la Independencia. El famoso también cantó ‘Cosas Pendientes’, su nuevo tema, además de dar todo un espectáculo al presumir su físico y quitarse la camisa, enamorando a decenas con su aspecto.

Maluma cantando "Acá Entre Nos" con mariachi, por las calles de Ciudad de México. 🇲🇽 pic.twitter.com/vQxbfTat6u — Maluma Access (@MalumaAccess) December 7, 2024

El famoso se detuvo en el Monumento a la Revolución, donde interpretó algunas canciones más y así se pudieron congregar varios fans para disfrutar de él mientras anunciaba las fechas de sus próximos conciertos, que se realizarán en agosto de 2025.

Las fechas para sus conciertos en México son:

8 de agosto en Palacio de los Deportes, CDMX.

13 de agosto en Arena MTY, Monterrey.

15 de agosto en Arena Telmex, Guadalajara.

Incluso, Maluma dedicó unas palabras a su público al explicar: “Después de Colombia, no hay un país donde yo me sienta más querido, que no sea México”, indicó y mencionó que por ese motivo quiso sorprender a su audiencia al anunciar su gira próxima.