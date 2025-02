Influencer Mona denuncia amenazas de muerte de su novio Geros; él reacciona | VIDEO

La famosa influencer Mona reveló que ha recibido amenazas de muerte por parte de Geros, su pareja desde hace varios años; estas agresiones se habrían extendido a otras personas que colaboran con ella, de acuerdo con lo que explicó la mujer durante una transmisión en vivo.

Mona acusa a Geros de violentarla

Mona realizó una batalla de TikTok en vivo recientemente con un joven llamado Maxito, pero el momento de diversión se tornó oscuro cuando la joven contó que Geros había llegado y se había comportado de manera agresiva con ella mientras realizaban la actividad en redes sociales.

“Ahorita cuando llegó me aventó, le pegó a Delia, me aventó a mí, hizo un desmadre por eso fue que tuve que según hacer una pausa. A él siempre le ha ardido que yo sobre salga, todo estos días que no estuvo aquí por qué exactamente vino hoy”, explicó la influencer.

Además, Mona dio a entender que su pareja tiene nexos con la delincuencia y asegura que en el pasado ha sido amenazada con que él tiene contactos peligrosos.

También mencionó que su novio debe bastante dinero; incluso que el hombre llegó con personas del crimen organizado con la intención de amedrentarla: “Tengo varios videos que ahorita grabé cuando estaba aquí en la casa por eso fue que tuve que hacerme la que se pausó; según llegó haciendo sus llamadas con la gente cuando mucha gente se lo ha querido ching*r porque debe demasiado dinero”.

Esta no es la primera vez que Mona acusa a Geros de maltratarla, pues en el pasado, contó que el hombre incluso llevó a golpearla, insultarla y menospreciarla, pero su relación no ha terminado. La pareja se hizo viral hace varios años, pues comparten su dinámica de pareja y cuentan detalles de sus vidas a través de transmisiones en vivo, lo que los ha llevado a ser bastante populares en el mundo del Internet.

Geros reacciona a las acusaciones de Mona

En un directo llorando, Geros habló con sus seguidores y aseguró que se había acercado a Dios y que su intención no era dañar a nadie, sino pedir que le dieran su lugar como pareja.

“Saben que era loco y antes le pegaba, cambié por ella porque yo la quería [...] Yo no le pegué, llegué a reclamarle que me diera mi lugar, hasta ahí”, expresó Geros sobre las supuestas amenazas y agresiones que habría realizado contra Mona.