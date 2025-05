Belinda colabora con Jared Leto en canción de regional mexicano

Belinda está muy cerca de lanzar su quinto álbum de estudio, el cual lleva por título Indómita, el cual cuenta con un total de 17 canciones donde la famosa imprime su propio estilo al género regional mexicano y experimenta con varios sonidos.

Jared Leto y Belinda colaboran

Al parecer, Belinda colaborará con Jared Leto dentro de este próximo álbum, por lo que podremos escuchar al vocalista de 30 seconds to Mars fuera de su elemento, pues cantará un tema de regional mexicano, aunque su parte estará en inglés.

“Todo el tiempo me dice que ama a México, además nos admiramos profundamente. Cuando terminamos de grabar la canción me dijo: ‘Beli, te admiro tanto’. Que una persona como él, un ganador del Oscar, que para mí es uno de los mejores cantantes y actores en el mundo, me haya dicho ‘confío en ti’, es algo inexplicable”, expresó la joven sobre su encuentro musical con el famoso.

La información al respecto indica que la canción lleva el nombre de ‘Never not Love You’, pues se trata de una composición que ya había lanzado la banda del artista el año pasado.

El tema originalmente una balada emotiva que tendrá una reinterpretación para que encaje con esta etapa ‘bélica’ de Belinda, por lo que sin duda alguna, es un tema que sí o sí hay que escuchar de Indómita. La intención es que el famoso “no pierda su esencia” al colaborar con Beli.

La amistad de Belinda y Jared Leto

Desde hace varios años, la actriz y cantante ha tenido una amistad con Jared, pues incluso en 2022 se lo llevó de paseo a las costas de Italia, donde le enseñó a decir la popular frase “eso mam*na”.

Fue a finales de 2020, durante la pandemia por Covid-19, que los famosos revelaron su gran amistad, pues llegaron a realizar algunas transmisiones en conjunto a través de Instagram.

En aquel entonces, Belinda reveló que tenía años de amistad con la celebridad de Hollywood: “Siempre me está compartiendo lo que hace, yo también le comparto mis actividades (…) Es un gran amigo y lo quiero mucho y nos llevamos muy bien”, reveló.

La actriz incluso reveló que al inicio de la pandemia, el cantante le ofreció asilo en su casa: “Lo primero que me dijo fue ‘¿dónde estás?’, ‘¿qué estás haciendo?, quédate en tu casa’. Siempre me regaña, porque sabe que yo no me quedo siempre en mi casa todo el tiempo, entonces se asegura de que esté segura, que cuide a mi familia… conoce a mi papá, conoce a mi abuela”, reveló en ese entonces.

Por su parte, Jared Leto ha dicho poco sobre Belinda, pero en una entrevista con El Escorpión Dorado expresó: “La cantante y actriz muy talentosa, sí (la conozco), ella es genial”.