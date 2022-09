Desde Abajo, programa que enaltece la cultura chicana en los ángeles

Desde abajo es un programa que enaltece la cultura de los mexico-americanos a partir de historias inspiradoras de dicha comunidad en la ciudad de Los Ángeles, California. Lo conduce Jimmy Humilde, fundador de Rancho Humilde, un sello de música independiente, que impulsa el regional mexicano en Estados Unidos.

“Este show nos da la oportunidad de presentar una cultura que casi nadie conoce, hablar desde la señora que vende quesadillas, el compa que pinta carros, el que hace arte con metal, las personas que trabajan en la construcción, hasta políticos y empresarios, casos de éxito de gente que empezó trabajando en restaurantes pequeños o vendiendo tamales y ahora tienen lugares muy importantes en esta ciudad”, afimó el también empresario en entrevista con La Razón, vía Zoom desde Los Ángeles.

Sobre su faceta ahora de conductor del programa, que se puede ver a través de Amazon Music Twitch Channel y en la aplicación Amazon Music, comentó: “Es otro mundo, pero muy divertido, algo nuevo para mí. He visto las entrevistas que les hacen a los cantantes y fui aprendiendo de ello antes de hacer el programa y se siente muy suave, estoy platicando y conociendo con gente con la que jamás pensé hacerlo, ¡imagínate!, si tú me hubieras dicho hace 20 años que iba a conducir un programa, te habría respondido: ‘Estás bien loco’, me da mucha risa, porque es lo mismo que me pasa con mi música. si me hubieran preguntado que se iba a escuchar internacionalmente, tampoco lo hubiera creído, pero cuando vi la oportunidad de este programa no tuve que pensarlo, es algo que le hace falta a nuesta cultura”.

Te voy a confesar la verdad de por qué hablamos spanglish, porque no damos una para hablar bien el español ni el inglés, entonces tenemos que hablar con los dos, hacer esta mezcla para cuando no sé decir algo en inglés lo digo en español o viceversa

Jimmy Humilde, Productor

Nacido y criado en Los Ángeles, California, Jimmy Humilde es un empresario, quien desde el 2008 forma parte de los tres socios de uno de los sellos discográficos más importantes del mundo de la música de habla hispana, Rancho Humilde, impulsando sobre todo el género del regional mexicano.

“Soy primera generación de mexicanoamericanos en mi familia, tengo seis hermanos que nacieron en Michoacán y mis papás se vinieron de ilegales, ahora son ciudadanos, mi papá antes de fallecer alcanzó serlo, entonces no tuve que pasar por eso. Ellos aprendieron el español desde niños y yo no, tuve que aprender los dos idiomas. Por ello en una conversación entre Amazon Music y Rancho Humilde, se dio la oportunidad de hacer Desde abajo, que representa nuestra cultura mexicana, mexicana-americana, de Estados Unidos, pero sobre todo la angelina, enseñamos las calles y lugares históricos donde trabaja y vive mucho hispano como el barrio de El Pino, un lugar muy famoso que ha salido en muchas películas”, detalló.

El título del programa nace por un dicho, “en la empresa siempre decimos: ‘hey , ¿cómo andas?, pues empezando desde abajo, entonces, ¡ay que seguirle!’, y la verdad literalmente empezamos sin nada, Desde abajo no sólo me representa a mí, también a la empresa y a mucho de la cultura, que les ha abierto la oportunidad de no rajarse, seguir en el sueño que queremos cumplir”, confesó.

Con Rancho Humilde ha logrado posicionar a muchos jóvenes artistas, uno de lo más importantes que está entre sus filas es Natanael Cano, un rapero y cantautor de los llamados corridos tumbados.

“Veo mucho chavo que se saca de onda conmigo, pero les digo, ‘soy igual que tú’, la verdad no me siento más que nadie, me siento igual que incluso el chico que viene a recoger la basura, respiramos igual, venimos del barrio y tienen los mismos problemas que yo, claro, en diferentes dimensiones, pero siguen siendo problemas, el estrés es igual. Es bonito apreciar la vida de cada quien y ver hacia donde vamos para seguir abriéndole la puerta al futuro”, finalizó.

Cada miércoles a las 20:00 horas las personas pueden ver los nuevos episodios en vivo de Desde abajo.