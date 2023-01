Abuchean a Cazzu en concierto y explota contra el público: "No tienen hue..." (VIDEO)

La cantante Cazzu, novia de Christian Nodal no tuvo un muy buen recibimiento en Córdoba, Argentina, ya que la artista fue abucheada por el público.

En un video que circula en TikTok que Cazzu recibe abucheos cuando la cantante no dudó en responderle al público.

La rapera exigió que le dieran respeto y aseguró que para pisa un escenario había que tner mucho valor.

“Hay que tener un montón de hue… para subirse a un escenario, hay muchos chabones que no tienen los hue... Me paro orgullosa acá y al que no le gusta ya fue”, dijo Cazzu ante el público.

“Cuando hay mucha gente que no nos conoce, normalmente cuando una es chica y se sube a un escenario, te insultan, te dicen ándate. Soy una señora, me tenés que respetar”, replicó Cazzu.

Finalmente, Cazzu siguió enojada y señaló que su presentación de ese día se la dedicaba a todos aquellos que le pedían que se bajara del escenario.

Se lo quiero dedicar a los chicos que me piden que me vaya. A mí me pagan un montón por estar acá, a ustedes no creo. Aguante Córdoba, aguante el cuarteto y aguante el respeto Cazzu

Esta no es la primera vez que Cazzu se enfrentan al desprecio del público, cuando vino a México se reportó que una de sus presentaciones no juntó ni 500 personas.

Además de que también fue abucheada en el Flow Fest de la Ciudad de México por burlarse de que la selección de Argentina sacó a México del mundial de Qatar 2022.