¡AC/DC está de vuelta después de 7 años! Anuncian a sus nuevos integrantes

Luego de siete años, la legendaria banda de hard rock AC/DC volverá a los escenarios y con nuevas sorpresas. A través de sus redes sociales los australianos publicaron quiénes son los integrantes que los acompañarán en su próximo show.

Preparen los uniformes escolares y los cuernitos, porque AC/DC está de vuelta. Unas de las bandas más representativas del hard rock vuelve a los escnarios tras siete años de ausencia. Angus Young estará acompañado en el escenario por el baterista Matt Laug, músico de 55 años originario de Estados Unidos y reconocido por haber tocado con bandas como Alanis Morissette, Alice Cooper y Slash's Snakepit, entre otras.

Y eso no es todo, pues la banda reveló una sorpresa con la que lo sfans más longevos de la agrupación van a enloquecer. AC/DC trae de vuelta a Cliff Williams, su antiguo bajista, quien sale del retiro para acompañar a la banda el próximo 7 de octubre en el festival Power Trip, en Indio, California.

Cliff Williams fue bajista de AC/DC desde 1986 y hasta el 2016 y es responsable de interpretar con la banda éxitos como "Back in Black", Highway to hell" y "Hard as rock". "¡PWR UP para Power Trip! Escucha el ensayo de los chicos encendiéndose con Cliff Williams, quien va a salir de la jubilación para el festival y Matt Laug a la batería", escribió la banda en un post en Instagram.

De fondo se escucha el riff de "If you want blood" , tema incluido en el primer álbum en vivo de la agrupación, que vio la luz en octubre de 1978. El plano se acerca a un escenario con luz roja que está iluminado con una luz roja que sale del logotipo de la banda, que se ubica al final de escenario.

Fans de AC/DC pidieron el la publicación una gira de la agrupación después de su regreso en el festival Power Trip: "¡¡¡AC/DC están de vuelta!!! Por favor, hagan un Tour Mundial después del Power Trip", "Por favor, hagan un tour mundial", son algunos de los comentarios que se leen.

DGC