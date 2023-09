Ingrid Coronado presume su romance; comparte FOTO con su nuevo novio

Ingrid Coronado presumió a través de redes sociales lo intensamente enamorada que se encuentra a través de una foto y una romántica cita. Esto a poco tiempo de haber confirmado que le abrió de nuevo las puertas al amor.

La conductora llevaba ocho años soltera, desde su última relación, con el también conductor Fernando del Solar, con quien estuvo casada por cuatro años. El conductor perdió la vida en junio de 2022, luego de una intensa lucha con el cáncer.

La conductora fue víctima del linchamiento mediático, luego de que se considerada que dejó a su pareja en un momento muy complicado. Sin embargo, Coronado supo librar las adversidades y hace un tiempo reveló a medios de comunicación que le estaría abriendo de nuevo las puertas al mor.

"Sí, hay alguien en mi corazón... No (trabaja en el medio), gracias a Dios, no. No es de la vida artística, pero es muy probable que lo conozcan", dijo la actriz hace apenas unos meses. A pesar de que no reveló la identidad de su nuevo galán, el público y la prensa han estado pendientes de cualquier revelación de la conductora.

Ingrid Coronado presume a su pareja en Instagram

A través de sus redes sociales, Ingrid Coronado presumió a su nueva pareja en una foto en la playa. Ella luciendo un espectacular traje de baño negro y con un paisaje hermoso.

"El mar y tú me dan la misma calma", escribió la conductora, quien además hizo otras publicaciones desde sus vacaciones. De su nueva pareja solo se alcanzan a ver los pies, pero es notable lo enamorada que luce, pues en los comentarios recibió muchos comentarios de apoyo.

"Bien merecido te lo tienes Ingrid, después de la tormenta viene la calma", "Ingrid bella mereces ser feliz ,mereces paz, amor mucho amor y todito lo más hermoso que Dios te pueda dar ,te queremos millones" y "Me da mucho gusto verte Feliz Ingrid, Dios te bendiga mucho y a tu hermosa familia también", son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

