Acusan a protagonista de 'Amigos por siempre' de presunta trata; Danna Paola lo destapó

Un actor que fue protagonista de la telenovela infantil “Amigos por siempre” es acusado de presunta trata de personas por parte de la familia de su novia y todo el caso se destapó en un concierto de Danna Paola.

Todo comenzó porque en febrero de 2023, Danna Paola ofreció un concierto en el Auditorio Telmex, en Guadalajara, y ahí subió a una pequeña fan al escenario, la cantante le preguntó que con quién venía y la abuelita de la niña se acercó a la cantante para explicarle que estaban viviendo una difícil situación, pues la mamá de la menor estaba desaparecida.

El programa De Primera Mano presentó una investigación en la que se contactaron con los familiares de la mujer desaparecida y acusaron directamente al actor Miguel Santana, conocido como Mickey Santana, quien participó en la telenovela infantil “Amigos por siempre” dando vida al personaje de “Gilberto Sánchez”.

Miguel Santana, actor de Amigos por siempre, es acusado de trata de personas Foto: Especial

Familia de mujer desaparecida dice que actor de Amigos por siempre la secuestró

La mujer desaparecida se llama Ana Victoria y sus familiares señalaron que la joven tenía una relación amorosa con Miguel Santana.

Según la mamá de Ana Victoria la relación de ellos era muy tóxica y calificó al actor de ser violento y agresivo. “Su relación era tóxica. Este niño era muy agresivo, le veía el teléfono, celoso, le quitaba el celular para ver quién le hablaba. Me decía: ‘cuando esté con Miguel, mamá, no me hablen porque no les voy a contestar’”, contó la madre de la mujer desaparecida.

La señora señaló que Ana Victoria se fue a la Ciudad de México y dijo que Miguel Santana le iba a entregar el anillo de compromiso.

Ella me contó que se iba con Miguel que porque él le iba a dar un anillo de compromiso, estoy segura que se fue con él porque ella me dijo que él la iba a recoger en el aeropuerto de la Ciudad de México y que iba a pasar unos días con él Mamá de mujer desaparecida

En abril de 2022 fue la última vez que sus familiares escucharon su voz porque aunque le escribían mensajes, aseguran que la joven respondía pero con palabras que no eran de ella. “Le pedíamos que le marcara a su hija y ella decía: ‘al rato, estoy ocupada’”, contó el papá de Ana Victoria.

Los papás de Ana Victoria pusieron una denuncia ante la Fiscalía por la desaparición de su hija y la geolocalización de su celular pasó la noche en casa de Miguel Santana.

Vinculan a actor de "Amigos por siempre" con bandas de trata de personas

La investigación del programa señala que Miguel Santana, actor de “Amigos por siempre” y “Cómplices al rescate”, cerró todas sus redes sociales, hasta su OnlyFans y puso a la venta su casa, por lo que ahora no se sabe en dónde está.

Por otra parte, el abogado de la familia de Ana Victoria señaló que Miguel Santana está vinculado a grupos criminales de tratas de personas.

“Tenemos identificado al imputado y a la banda de las personas que se dedican a hacer esto que es una banda aparentemente de trata que opera en el estado de Jalisco y tiene un tracto entre Jalisco, el Estado de México y la Ciudad de México. No es la primera denuncia y se le tiene relacionado con bandas delictivas que operan en este sentido”, dijo el abogado Enrique Casanova.

“Ella ya sale privada de la libertad y mediante engaños en un inicio fue que se le concertaron las primeras citas y ya cuando había una relación de confianza, en conjunto con la banda delictiva, genera esta privación para tenerla donde creemos que la tienen. Tenemos muchas circunstancias que nos llevan a presumir la probable participación de este sujeto”, mencionó el representante legal.