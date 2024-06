Aczino revela su difícil vida tras comenzar a usar una silla de ruedas, 'demasiado frustrante' | VIDEO

Aczino se sinceró sobre su experiencia en silla de ruedas. El artista es uno de los raperos y freestylers más reconocidos en la industria, quien saltó a la fama gracias a su ingenio y astucia verbal, al ser capaz de sobresalir en las batallas de rap hasta convertirse en el más ganador de las competiciones a nivel profesional.

El rapero ha participado en competencias nacionales como la FMS y en internacionales como la Batalla de los Gallos Red Bull, donde ha demostrado su maestría con las liricas. A pesar del gran éxito que ha cosechado, Aczino apareció de un momento a otro en silla de ruedas, lo que generó grave preocupación entre sus seguidores.

¿Qué le pasó a Aczino?

Azcino, cuyo nombre real es Mauricio Hernández González, habló sobre su situación de salud actual, pues el motivo detrás de que el artista utilice silla de ruedas tiene que ver con que al famoso le retiraron un par de hernias que le molestaban en su rutina del día a día.

No cabe duda que la aparición de Aczino generó gran preocupación entre el público, ya que Mau no avisó a su audiencia que sería sometido a una cirugía que le impediría volver a caminar por varios meses; sin embargo, ha tratado de sobrellevar la situación de la mejor manera.

Aczino se sincera sobre cómo es estar en silla de ruedas

Fue en el podcast de Javier Paniagua que el rapero contó un poco sobre cómo es su vida ahora que pasa por una recuperación, pues ha mencionado que su recuperación ha sido bastante lenta y depende de varias personas para llevar a cabo sus actividades diarias.

“Es complicado y más en mi situación que no puedo hacer las cosas como normalmente las hago, que dependo mucho de las personas que están a mi alrededor para realizar cosas cotidianas. Ya me puedo parar, moverme con ayuda, pero digamos que mi mecanismo de caminar no está al 100 por ciento y en ese sentido es demasiado frustrante”, relató el rapero.

A pesar de ello, indicó que lo que le mantiene de mejor ánimo es que el diagnóstico es positivo, por lo que después de su respectiva terapia, el famoso podrá abandonar la silla de ruedas.

"Si me dijeran que ya no vas a caminar a lo mejor sí estaría consternado o en negación, de alguna forma estaría en otro estado mental", indica Azcino, "pero lo que tengo que hacer es seguir en recuperación y en terapias de así como una buena mentalidad para no deprimirme", finalizó.