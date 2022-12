Adela Micha destroza a Maca Carriedo por su polémica con Anahí: "jovencita pend***"

Maca Carriedo fue severamente criticada por haberse burlado de los transtornos alimenticios que Anahí tuvo en el pasado e incluso la cantante la confrontó por ello en la final de “La más draga”. Eso hizo que mucha gente le tirara hate y que incluso su amiga Adela Micha se le fuera con todo.

Tras ser encara por Anahí en “La más draga”, Maca Carriedo salió a rogarle por su perdón a la ex RBD en Twitter, con una serie de mensajes en los que reconoció su error y dijo estar arrepentida de sus tóxicas palabras.

“Querida Anahí, hace años definitivamente fui parte del problema en redes sociales siendo un troll más. Un buen momento para reflexionar cómo se puede decir algo sin pensar en las implicaciones que puede tener”, inició Maca.

“Como dijo Umberto Eco: ‘las redes sociales le dan derecho de hablar a legiones de idiotas’ y eso fui”, agregó arrepentida.

Finalmente, le pidió perdón a Anahí, afirmando que lo que le dijo ya no es parte de su ideología: “desde aquí te ofrezco una sincera disculpa por lo ocurrido hace años que está muy lejos de lo que soy y lo que pienso en el 2022. Un abrazo”.

Tras ello, Adela Micha regañó a Maca Carriedo durante su programa por la polémica y la criticó severamente por haber atacado a Anahí por un tema tan delicado.

Cosas que pasan por andar de hater sin sentido . Esto es para ti @Anahi https://t.co/1d2md6iGrT pic.twitter.com/GlaBxWw0v2 — Maca Carriedo (@maca_online) December 15, 2022

"Cuando me dijo Anahí eso del Twitter, no entendí, la verdad es que no lo tenía en mente. Después vi algunas interacciones, le escribí a una persona que estaba arrobada allí y le dije: ´¿Por qué hacemos esto? ¿Qué pasó?", se justificó Maca.

Ante ello, Adela Micho le dijo: "La cagaste, mana; pero en tu defensa, y no por que seas mi amiga, eras una pinc*** jovencita pend***; que sigues siendo muy joven, pero pend***".