Maca Carriedo responde a quienes la critican por su "extrema delgadez": "Ya párenle"

Maca Carriedo respondió a quienes critican su cuerpo por estar presuntamente muy delgada, con una serie de contundentes declaraciones que están dando de qué hablar.

Y es que la famosa compartió una foto en su Instagram, la cual desató una avalancha de comentarios respecto a su cuerpo, e incluso hubo gente que señaló que tenía problemas de salud o trastornos alimenticios.

“No vayas a tener anorexia, cálmate, come, no se ve bien tú cuerpo, ni tú”, “te está cargando el payaso”, “¿estás bien?”, “¿padeces hambruna?”, “eres una radiografía” y “ya deja el crico”, fueron algunos de los comentarios n solicitados.

Ante ello, Maca Carriedo ofreció una entrevista a “Chisme no Like”, en la cual afirmó que está perfecta de salud y silenció a sus detractores.

"De hecho, esas fotos que pusieron que son las de hace como un año, traigo el mismo traje, soy la misma talla. Afortunadamente yo estoy muy bien, no sé si haya sido la foto, traigo el mismo traje, más bien, me debo de comprar nuevos pues porque ese ya lo usé hace un año, pero pues todo bien", inició en sus declaraciones.

Tras ello, Maca señaló que dan cringe las personas que critican los cuerpos ajenos: “es un buen momento para decir que, así como está mal visto decir que subiste de peso, está mal visto también que la gente te diga que has bajado de peso, porque uno nunca sabe por lo que pueden estar pasando los otros".

"De pronto hay veces que tenemos que ir al gimnasio para mantener cierto musculo, yo la verdad he tenido mucho trabajo y de pronto no puedo hacer el ejercicio al que estoy acostumbrada o como quisiera, y a veces pues pierdes masa muscular. Pero llevo una vida súper sana, súper activa, me alimento bien, me alimento con lo que quiero", abundó.

Finalmente, Maca Carriedo dejó claro que no le afectan las críticas sobre su cuerpo y le aconsejó a la gente que ese tipo de ataques sí le afectan decirle a sus detractores: “'Oigan, ya párenle', no puede salir una mujer con un poco de panza porque ya dicen que está embarazada o alguien un poco más flaquillo porque está enfermo, y pues no".