Destrozan a Bárbara de Regil por opinar del cuerpo de Chiquis Rivera: "uno que yo no tendría"

Bárbara de Regil está sumida en una nueva polémica, pues ahora emitió una opinión no solicitada sobre el cuerpo de Chiquis Rivera, cosa que desató la furia de los fans.

Y es que Bárbara de Regil dio una entrevista a “Venga la Alegría”, en la que dijo que no es de su agrado el cuerpo de Chiquis Rivera, pues lo considera muy “sexual”.

"No es mi estilo de cuerpo, no es un cuerpo que yo me haría o tendría. Se me hace como muy sexual, así como toda sexy", pronunció.

Tras ello, dijo que le gustaría colaborar con Chiquis Rivera, pues le gustan sus mensajes de empoderamiento y amor propio:

"Claro que me gustaría, ella es preciosa y muy linda de verdad", mencionó De Regil, previo a celebrar que Alejandro Fernández “no ha engordado; la verdad es que él está bien guapo, cero lo veo gordo, cero lo veo mal”.

Las palabras de Bárbara de Regil no pasaron desapercibidas y rápidamente los fans la destrozaron por hablar del cuerpo de Chiquis:

"Si no es tu cuerpo, simplemente no opines", "No bueno, que se preocupe por ella y cada quien su vida", "¡Estamos en pleno 2022! ¡Ya nadie habla del cuerpo de las personas! Ubíquense", "Qué ching*** tienen que preguntar y ella que contestar y opinar sobre el cuerpo de los demás", "Es que no le debe gustar a ella, le debe gustar a Chiquis, mira esta", fueron algunos comentarios.