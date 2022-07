La Bebeshita responde a quienes critican su cuerpo: "No estoy gordita"

La Bebeshita es una de las influencers más populares de actualidad, cosa por la cual ha triunfado en la TV; no obstante, eso no impide que la gente nefasta, especialmente “onvres”, critiquen y emitan opiniones no solicitadas sobre su cuerpo.

Es por ello que Daniela Alexis no se quedó callada y le respondió a quienes han pronunciado palabras de hate sobre su apariencia física.

Fue a través de sus historias de Instagram que La Bebeshita emitió una contundente respuesta a quienes han criticado su apariencia.

En el clip, La Bebeshita aparece recostada en una cama mientras le hacen una presoterapia, tratamiento que mejora el drenaje linfático y la circulación venosa.

“Bebés ya me pusieron mi presoterapia porque la verdad es que estoy reteniendo líquidos, o sea no estoy gordita, retengo líquidos”, externó Daniela Alexis.