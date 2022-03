La Bebeshita confiesa que se quiere embarazar: "Se me antoja tener un bebecito"

La Bebeshita sorprendió a sus fans al confesar que le urge embarazarse y ser mamá, simplemente por el antojo ¿de procrearlo?

Así lo contó La Bebeshita a “Venga la Alegría”, emisión a la que le narró que su participación en “MásterChef Junior” despertó su instinto maternal.

"Ya quiero un bebé, o sea como que digo; ¡ay se me antoja tener un bebecito!, ya que estoy con los niños de 'MásterChef'”, expresó la polémica Daniela Alexis ante las cámaras.

Sin embargo, La Bebeshita lamentó que su deseo no se podrá cumplir próximamente, pues no tiene a alguien que fecunde su óvulo.

“No hay ni novio, entonces ¿cómo?, así no se puede tener un bebecito", lamentó.

No obstante, la famosa dijo que desea formar una familia, pues afirma que es chapada a la antigua: "Yo sí quiero una familia, bueno si por la vida no se puede, o sea si quisiera formar una familia, casarme de blanco, en la iglesia, así yo soy muy tradicional".

Asimismo, La Bebeshita recordó que Erika Buenfil no la quiso de nuera, pero celebró que Itatí Cantoral sí la desea.

"Itatí me dijo también que ella sí quería ser mi suegra, entonces mejor Itatí, mejor, están guapos los gemelos, pero uno tiene novia, entonces me dijo mándame un mensaje, porque me quiere, me quiere de nuera", apuntó.

"Fíjate que cuando alguien no te quiere, alguien más te abre la puerta", sentenció la famosa con especial dedicación a Erika Buenfil.

¿La Bebeshita ya quiere un "Bebeshito"? ¡La conductora de #VLAFinDeSemana nos confiesa que ya quiere un hijo! 🎉🙌💃📺 #ViernesConVLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/h2QQXluoKn — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 18, 2022

