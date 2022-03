¡Qué tóxica! Erika Buenfil confiesa que le ponchó las llantas a un ex

Erika Buenfil dejó claro que no es sólo la señora sonriente que sale en TikTok, sino que también tiene un lado altamente tóxico, pues reveló que le ponchó las llantas al carro de un ex novio.

Así lo relató sin pena Erika Buenfil en el programa “Netas Divinas”, emisión en la que dijo que era tanto su enojo hacia su ex novio que decidió desquitarse con su propiedad.

No obstante, Erika Buenfil no contó esto de a gratis, pues se animó a confesarlo luego de que Natalia Téllez sacó sus trapitos sucios al sol y reveló que ella le rayó el carro a un ex.

"Corté con un ex novio, esto fue hace mucho tiempo, yo era muy joven, rompió mi corazón. Entonces estaba muy enojada, consideren que yo tenía la razón y vi que iba a tocar en un lugar, vi su coche ahí estacionado y lo hice: rayé el coche con una llave, fui esa horrible persona", contó Natalia Téllez.

"Yo poncho llantas, así que no te sientas mal", le respondió en modo tóxico Erika Buenfil, quien tras pronunciar estas primeras palabras relató su malvada e ilegal aventura:

"Sabía dónde estaba, ahí te va tu tía en el carro de un amigo para que no reconocieran mi coche, entonces ahí voy a media cuadra con el desarmador, pero ya pasó, ya no pasa el delito. Ahí voy, ese es su carro, las cuatro llantas y píntate de color", dijo con su peculiar forma de hablar.

Finalmente, Erika Buenfil lanzó una fuerte advertencia contra sus detractores: “en el enojo no mides, me he dado cuenta que enojada hago unas cosas que dan miedo".

